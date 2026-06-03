Появилось видео с новой спортивной Lada Iskra Cup На ПМЭФ представили спортивную Lada Iskra Cup

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили спортивный автомобиль Lada Iskra Cup, передает корреспондент NEWS.ru. Машина появится на отечественных гоночных трассах в 2027 году, сообщил российский автогонщик и основатель автомобильного бренда Rossa Роман Русинов.

Этот автомобиль специально сделан для моносерии Lada Iskra Cup, которую в следующем году мы сможем увидеть на гоночных трассах нашей страны, — уточнил Русинов.

Цвет представленного на форуме автомобиля — это отсылка к ВАЗ-2101, принимавшим участие в ралли-марафоне Tour d’Europe 1971 года. Мощность двигателя — 218 лошадиных сил.

Ранее седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11, произведенный АО «Романов», впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобиль с колесной формулой 6х6 создали на базе собственных конструкторских решений, более 90% компонентов поставляют российские и белорусские предприятия.

Также на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционировалась как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.