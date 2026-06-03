ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 13:14

Появилось видео с новой спортивной Lada Iskra Cup

На ПМЭФ представили спортивную Lada Iskra Cup

Lada Iskra Cup Lada Iskra Cup Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили спортивный автомобиль Lada Iskra Cup, передает корреспондент NEWS.ru. Машина появится на отечественных гоночных трассах в 2027 году, сообщил российский автогонщик и основатель автомобильного бренда Rossa Роман Русинов.

Этот автомобиль специально сделан для моносерии Lada Iskra Cup, которую в следующем году мы сможем увидеть на гоночных трассах нашей страны, — уточнил Русинов.

Цвет представленного на форуме автомобиля — это отсылка к ВАЗ-2101, принимавшим участие в ралли-марафоне Tour d’Europe 1971 года. Мощность двигателя — 218 лошадиных сил.

Ранее седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11, произведенный АО «Романов», впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобиль с колесной формулой 6х6 создали на базе собственных конструкторских решений, более 90% компонентов поставляют российские и белорусские предприятия.

Также на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционировалась как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.

Общество
ПМЭФ
автомобили
видео
Юлия Беккер
Ю. Беккер
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.