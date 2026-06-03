Появилось видео с новой спортивной Lada Iskra Cup

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили спортивный автомобиль Lada Iskra Cup, передает корреспондент NEWS.ru. Машина появится на отечественных гоночных трассах в 2027 году, сообщил российский автогонщик и основатель автомобильного бренда Rossa Роман Русинов.
Этот автомобиль специально сделан для моносерии Lada Iskra Cup, которую в следующем году мы сможем увидеть на гоночных трассах нашей страны, — уточнил Русинов.
Цвет представленного на форуме автомобиля — это отсылка к ВАЗ-2101, принимавшим участие в ралли-марафоне Tour d’Europe 1971 года. Мощность двигателя — 218 лошадиных сил.
Ранее седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11, произведенный АО «Романов», впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобиль с колесной формулой 6х6 создали на базе собственных конструкторских решений, более 90% компонентов поставляют российские и белорусские предприятия.
Также на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционировалась как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.