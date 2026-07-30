Один дрон изменил ситуацию для российских штурмовиков на передовой

Один дрон изменил ситуацию для российских штурмовиков на передовой Минобороны РФ: боец ВС РФ Наздрачев уничтожил расчет миномета ВСУ с помощью БПЛА

Минобороны России сообщило о действиях рядового Виктора Наздрачева, который выполнял задачу по прикрытию штурмовых подразделений. По данным ведомства, военнослужащий уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом, что позволило российским бойцам продолжить наступление.

Получив разведданные о местонахождении орудия, которое не давало штурмовикам приблизиться к вражескому опорному пункту, Наздрачев незамедлительно поднял в воздух ударный дрон и уничтожил объект вместе с тремя боевиками ВСУ, — сказано в сообщении.

В Минобороны также отметили действия сержанта Марата Биктимирова, который скрытно установил танковую мину у опорного пункта противника и дистанционно привел ее в действие. По информации ведомства, в результате был уничтожен блиндаж, ликвидировано до трех военнослужащих ВСУ, а российские подразделения смогли закрепиться на новых позициях.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что усилившиеся удары по портам Украины и другим объектам на территории страны могут приблизить завершение конфликта. По его словам, после закрытия порта Одессы России остается закрыть западный коридор.