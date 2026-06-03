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03 июня 2026 в 13:03

«ВКонтакте» ускорила загрузку сайта на 25%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Социальная сеть «ВКонтакте» ускорила загрузку сайта на 25% после обновления веб-платформы. Когда пользователи заходят на веб-версию, они сразу видят шапку, навигацию и структуру страницы. Контент при этом загружается параллельно.

Обновление архитектуры веб-версии «ВКонтакте» — это не только про скорость загрузки страниц. Такие изменения создают фундамент для дальнейшего развития сервиса, помогают ускорять разработку и быстрее запускать новые возможности для пользователей, — рассказал технический директор «ВКонтакте» Юрий Кочарян.

Обновление стало частью масштабного технологического преобразования «ВКонтакте». Изменения внедряются поэтапно, что обеспечивает непрерывность работы сервиса. В результате модернизации сайт стал работать быстрее, а цикл разработки новых функций и обновлений сократился.

Ранее сообщалось, что в кабинете «VK Реклама» появился новый раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия». Теперь создавать креативы на основе нейросетей стало еще проще: в одном месте рекламодателям доступны все средства для автогенерации визуалов, их редактирования и сохранения для будущих кампаний.

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