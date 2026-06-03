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03 июня 2026 в 13:11

«Решение будет принимать народ»: генсек ОДКБ о возможном выходе Армении

Масадыков: решение о выходе Армении из ОДКБ должно принимать руководство страны

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Решение о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности должно принимать руководство страны и ее народ, заявил по итогам заседания Совета министров обороны стран — участниц генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. Пока никаких процедур и письменных извещений о намерениях Еревана выйти из ОДКБ в организацию не поступало, передает ТАСС.

Я думаю, это решение будет принимать народ Армении и руководство Армении, — подчеркнул генсек.

Ранее Масадыков выразил мнение, что Армения будет испытывать сложности с тем, чтобы состоять в Евразийском экономическом союзе, будучи членом ЕС. Он отметил, что созданные в ЕАЭС условия не могут распространяться на членов Евросоюза.

До этого стало известно, что Армения не участвовала в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, которое проходит в Московской области. Мероприятие проводилось в парке «Патриот» под председательством министра обороны России Андрея Белоусова. При этом флаг республики разместили рядом с флагами других государств-участников.

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