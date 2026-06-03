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03 июня 2026 в 13:51

Минфин России почти вдвое увеличит закупки валюты и золота

Минфин России с 5 июня по 6 июля приобретет валюту и золото на 208,2 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минфин России направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 208,2 млрд рублей, говорится на сайте ведомства. Таким образом, закупки увеличатся с майских 110,3 млрд почти вдвое.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2026 года в размере 220,2 млрд руб, — сказано в публикации.

Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 9,9 млрд рублей. При этом с учетом того, что Центробанк в первом полугодии проводит продажу валюты на 4,62 млрд рублей в день, чистый объем покупок со стороны властей в указанный период составит около 5,3 млрд рублей. Операции будут осуществляться на внутреннем рынке в период с 5 июня по 6 июля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин России скорректирует параметры бюджета в связи с изменениями макроусловий. Также причиной стала необходимость дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. При этом ведомство делает все необходимое, чтобы обеспечить баланс бюджета, сотрудничая с Банком России по основным показателям, отметил министр.

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