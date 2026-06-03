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03 июня 2026 в 13:43

Основательница галереи рассказала о причинах скандала в Третьяковке

Основательница галереи Агафонова: скандал в Третьяковке носит личный характер

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
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Скандал из-за поддельных работ Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее носит личный характер, рассказала НСН основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова. Она отметила, что не знает, сколько было представлено настоящих картин и скульптур. Глава галереи подчеркнула, что скандал бы не произошел, если бы стоимость работ не начала расти.

Поэтому то, что сейчас происходит, просто отвратительно. Как только речь идет о коммерциализации, вокруг художника начинается грязная спекуляция. Это спекуляция вокруг имени, вокруг Третьяковской галереи, кому-то это было очень нужно, — рассказала Агафонова.

Ранее сообщалось, что Владимирская и Донская иконы Богоматери из собрания Государственной Третьяковской галереи будут переданы в пользование Русской православной церкви. Как только реставрация Большого храма в Донском ставропигиальном мужском монастыре завершится, икону «Богоматерь Донская» установят в иконостасе этого храма.

Общество
Третьяковская галерея
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