Основательница галереи рассказала о причинах скандала в Третьяковке

Скандал из-за поддельных работ Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее носит личный характер, рассказала НСН основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова. Она отметила, что не знает, сколько было представлено настоящих картин и скульптур. Глава галереи подчеркнула, что скандал бы не произошел, если бы стоимость работ не начала расти.

Поэтому то, что сейчас происходит, просто отвратительно. Как только речь идет о коммерциализации, вокруг художника начинается грязная спекуляция. Это спекуляция вокруг имени, вокруг Третьяковской галереи, кому-то это было очень нужно, — рассказала Агафонова.

Ранее сообщалось, что Владимирская и Донская иконы Богоматери из собрания Государственной Третьяковской галереи будут переданы в пользование Русской православной церкви. Как только реставрация Большого храма в Донском ставропигиальном мужском монастыре завершится, икону «Богоматерь Донская» установят в иконостасе этого храма.