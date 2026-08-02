Американский сериал «Эйфория» — рецензия, обзор и дата выхода

Сериал «Эйфория» от HBO, который когда-то буквально взорвал экраны, наконец-то вернулся с третьим сезоном. Премьера случилась 12 апреля 2026 года. Новый сезон включает восемь серий, которые выходили раз в неделю. Ждали возвращения почти четыре года — и за это время случилось многое: смерть актера, скандалы, глобальные перемены в индустрии. Но главное, что изменилось, — это сами герои. Создатели решили сделать резкий шаг вперед: вместо привычной подростковой драмы нас ждет взрослая жизнь, и она оказалась куда мрачнее, чем можно было представить.

Сюжет сериала «Эйфория»: что случилось с героями через пять лет

В третьем сезоне происходит временной скачок на пять лет вперед. Все герои уже закончили школу, и каждый пытается строить свою жизнь. Но судя по тому, что мы видим на экране, взросление не принесло им покоя.

Ру Беннетт, героиня Зендеи, оказывается втянутой в криминальные разборки. Она живет в Мексике и пытается отработать долг перед наркодилером по имени Лори. В трейлере девушка выглядит гораздо серьезнее, чем раньше, и даже оружие в ее руках смотрится органично. Но бизнес-партнеры выглядят не слишком дружелюбно — такое впечатление, что Ру снова на грани.

Джулс, которую играет Хантер Шафер, учится в художественной школе и пытается построить карьеру в мире искусства. Но и там не все гладко: ее отношения с загадочной богатой покровительницей вызывают тревогу и оставляют больше вопросов, чем ответов.

Кэсси и Нейт, как и предсказывал режиссер, женаты и живут в пригороде. Их семейная жизнь далека от идеала. Кэсси, которая всегда искала одобрения и любви, становится создательницей контента на OnlyFans. Сама Сидни Суини говорит, что это решение абсолютно логично для ее персонажа, потому что Кэсси всегда нуждалась в подтверждении своей ценности через чужое внимание. Их свадьба, показанная в одной из серий, превращается в настоящий эмоциональный ад, где напряжение перерастает в хаос и разрушение.

Мэдди работает в агентстве по подбору талантов в Голливуде. А Лекси стала ассистентом шоураннера. У всех есть работа, но прошлое — травмы, ошибки и незаживающие раны — не хочет их отпускать.

Кадр из сериала «Эйфория» Фото: HBO

Кто вернулся в сюжет, а кого не будет

Для фанатов есть и хорошие новости: большая часть любимого актерского состава вернулась. Зендея, Сидни Суини, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Эрик Дейн, Алекса Деми, Мод Апатоу — все снова вместе.

Но не обошлось без потерь. Ангус Клауд, игравший Фезко, трагически ушел из жизни в 2023 году, и в новом сезоне его персонажа нет. Также не появятся Барби Феррейра (Кэт) и Сторм Рид (сестра Ру). Их уход из проекта тоже оставляет заметную пустоту.

Зато появились новые лица. К касту присоединились такие громкие имена, как Шэрон Стоун, певица Розалия, Наташа Лионн и даже звезда американского футбола Маршон Линч. Это добавление свежей крови, возможно, должно было вдохнуть новую жизнь в сериал, но, судя по отзывам, получилось не совсем так.

Что говорят зрители и рецензии критиков на сериал «Эйфория»

И здесь начинается самое интересное. Первые отзывы зрителей на новый сезон «Эйфории» оказались, мягко говоря, неоднозначными. На Rotten Tomatoes рейтинг сезона упал до 53% — это серьезное падение по сравнению с предыдущими сезонами. Многие критики назвали происходящее «безумной катастрофой» и посчитали, что сериал потерял свою душу.

Обозреватели жалуются, что сериал превратился в странную смесь из «Во все тяжкие» и «Луни Тюнз». Вместо глубокого погружения в характеры героев мы видим хаотичные сюжетные линии, где персонажи страдают не из-за своих внутренних демонов, а потому что за ними гоняются бандиты. Многие пишут, что сериал растерял тот эмоциональный центр, который делал его таким мощным в первых сезонах. Особую критику вызвала сексуализация персонажей: почти все героини так или иначе вовлечены в секс-работу или преступность, что выглядит натужно и однообразно. Однако находятся и те, кто считает, что сериал сохранил свой фирменный стиль — мрачный, грязный и одновременно притягательный.

Кадр из сериала «Эйфория» Фото: HBO

Скандалы за кадром сериала «Эйфория»

Помимо творческих разногласий, вокруг сериала разгорелся еще и личный конфликт между главными звездами — Зендеей и Сидни Суини. Источники утверждают, что причиной стало напряжение из-за разницы в гонорарах и статусах. Зендея, будучи не только главной героиней, но и исполнительным продюсером, получала значительно больше. Рост популярности Сидни Суини привел к тому, что она начала выдвигать более высокие требования, что не понравилось коллегам. Актрисы старались минимизировать общение вне кадра, что создавало дискомфорт для всей команды. Сама Сидни Суини позже опровергала слухи о ссорах, объясняя долгую паузу в съемках забастовками сценаристов и актеров.

Стоит ли смотреть сериал «Эйфория»

Это сложный вопрос. Если вы фанат первых двух сезонов и готовы к тому, что ваш любимый сериал изменился до неузнаваемости, наверняка захотите увидеть, чем все закончится. Но будьте готовы, что вас ждет не совсем «Эйфория», которую вы знали. Режиссер Сэм Левинсон, похоже, решил радикально переосмыслить проект, превратив его в нечто среднее между криминальной драмой и эстетским арт-хаусом. Получилось спорно, но не без интересных решений. Если же вы любите этот проект за глубокую психологию подростков — новый сезон может вас разочаровать. Это, скорее всего, последний сезон сериала, так что у вас есть шанс попрощаться с полюбившимися героями, даже если это прощание получилось очень странным.

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