Сериал «Ночной администратор»-2: рецензия, обзор и дата выхода

Прошло почти 10 лет с тех пор, как Джонатан Пайн в последний раз появлялся на экранах. Сериал «Ночной администратор», вышедший в 2016 году, стал настоящим событием — шпионский триллер по роману Джона ле Карре с Томом Хиддлстоном и Хью Лори в главных ролях собрал множество наград и влюбил в себя зрителей по всему миру. И вот, спустя долгие годы ожидания, продолжение наконец вышло. Премьера 2 сезона состоялась 11 января 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video, а в Великобритании его показали на BBC. В России сериал «Ночной администратор» смотреть можно на стриминговых сервисах. Поклонники ждали возвращения с огромным нетерпением, но, как это часто бывает с долгожданными продолжениями, мнения разделились.

Сюжет «Ночной администратор»-2: что случилось с Пайном за эти годы

Второй сезон начинается спустя 8 лет после событий первого. Джонатан Пайн похоронил свое прошлое и теперь живет под именем Алекс Гудвин, руководя скромным подразделением MI6 под кодовым названием «Ночные совы». Его работа больше похожа на рутину — команда сидит за компьютерами и занимается наблюдением за отелями. Кажется, что он наконец-то нашел спокойную жизнь. Но однажды камеры наблюдения замечают бывшего наемника, работавшего на Ричарда Ропера — того самого оружейного барона, которого Пайн помог уничтожить в первом сезоне. Это событие запускает цепочку, которая снова втягивает его в опасную игру.

Пайн оказывается в Колумбии, где сталкивается с новым противником — Тедди Дос Сантосом, торговцем оружием, который называет себя «истинным учеником Ропера». Он опасен, неуловим и связан как с колумбийскими военными, так и с британским правительством. Чтобы проникнуть в его окружение, Пайн берет новое прикрытие — становится Мэттью Эллисом, богатым и безрассудным прожигателем жизни. В Колумбии он находит неожиданную союзницу — Роксану Боланьос, женщину, которая поначалу кажется всего лишь девушкой Тедди, но на самом деле оказывается гораздо сложнее.

Актерский состав и создатели «Ночного администратора»-2

Главное украшение сериала — Том Хиддлстон — снова на своем месте. Он вернулся к роли Джонатана Пайна и, по мнению критиков, по-прежнему идеально вписывается в образ. Актер выглядит более поджарым и собранным, чем раньше, но его герой все еще носит в себе груз прошлого — не забывайте, в первом сезоне он хладнокровно убил двух человек ради миссии. Зрители на Reddit отмечают, что им близок этот новый, более закрытый и отстраненный Пайн.

Оливия Колман, получившая премию BAFTA за роль в первом сезоне, тоже возвращается в образе Анджелы Берр — главы отдела, которая завербовала Пайна. Правда, в первых сериях ее появляется немного, и пока непонятно, сколько экранного времени ей отведут дальше. Также к своим ролям вернулись Алистер Петри, Дуглас Ходж, Майкл Нардоне и Ноа Джуп.

Диего Кальва Фото: Terence Baelen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но главное — новые лица. Диего Кальва, номинант на «Золотой глобус» за роль в фильме «Вавилон», исполнил роль главного злодея Тедди Дос Сантоса. Его называют харизматичным и магнитным — он умен, уклончив и достойный противник Пайна. Камила Морроне, известная по сериалу «Дейзи Джонс и The Six», играет Роксану — героиню, которая, по словам самой актрисы, «не игрушка для femme fatale, а самый умный человек в комнате». Также в сериале появились Индира Варма («Игра престолов»), Хейли Сквайрс («Я, Дэниел Блейк») и Пол Чахиди.

И конечно, нельзя не упомянуть Хью Лори. Его Ричард Ропер, обаятельный и леденяще безжалостный оружейный барон, был сердцем первого сезона. Во втором сезоне он появляется лишь в кратких флешбэках.

Атмосфера, визуал и саундтрек: как выглядит и звучит сериал, что отличает его от других проектов жанра

Первый сезон «Ночного администратора» запомнился не только захватывающим сюжетом, но и невероятной визуальной эстетикой. Роскошные локации на Майорке, в Марокко и Швейцарии, дорогие костюмы, кинематографическое качество съемки — все это создавало ощущение погружения в мир элиты, где за внешним лоском скрывается грязь. 2 сезон «Ночного администратора» снимали в Великобритании, Испании, Колумбии и Франции, и создатели сохранили тот же уровень.

Режиссерское кресло в этот раз занял Джорджи Бэнкс-Дэвис, сменивший Сюзанну Бир, работавшую над первым сезоном. Ее подход сравнивают с фильмами о Джеймсе Бонде, снятыми Мартином Кэмпбеллом, — здесь есть и гламур, и экшн, но при этом картинка не слишком прилизана, она сохраняет налет реализма.

Стоит ли смотреть «Ночного администратора»-2

И вот тут начинается самое интересное. Мнения критиков и зрителей разделились кардинально. Одни называют второй сезон «неудержимым» и «быстрым и веселым». Им нравится новый образ Пайна, харизматичный злодей в исполнении Кальвы и общее настроение сериала. На Reddit пишут: «Я просто смотрю, как красивые люди делают красивые вещи в красивых местах», «визуал прекрасен», «атмосфера на месте». Эти зрители воспринимают продолжение как долгожданную встречу с любимыми героями.

Другие — и их немало — разочарованы. Главная претензия: сериал потерял то самое напряжение, которое делало первый сезон таким мощным. Пайн теперь действует слишком уверенно, а сюжет не ставит его в реально опасные ситуации. «Я смотрю серии без внутреннего напряжения, и для шпионского триллера это серьезная проблема», — пишет один из обозревателей в рецензии на «Ночного администратора»-2. Также критикуют сценарий — он кажется более «глупым» и менее правдоподобным, чем адаптированный роман ле Карре. Если вы соскучились по миру Джонатана Пайна и готовы просто наслаждаться красивой картинкой и возвращением любимых героев — вы, скорее всего, останетесь довольны. Если же вы ждали напряженного, логичного и психологически точного шпионского триллера, который держит в напряжении до самого конца, — 2 сезон «Ночного администратора» может вас разочаровать. Но, судя по всему, создатели уже планируют 3 сезон.

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