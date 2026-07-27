Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 10:45

Обзор фильма «Профессор Т»: стоит ли смотреть в кино

Обзор фильма «Профессор Т»: стоит ли смотреть в кино Обзор фильма «Профессор Т»: стоит ли смотреть в кино Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сериал «Профессор Т» появился на британском телевидении в 2021 году и с тех пор уверенно набирает популярность. Его создали Мэтт Бейкер и Малин-Сара Гозин, взяв за основу бельгийский одноименный сериал, который уже успел полюбиться зрителям в Европе. В Великобритании шоу вышло на ITV, а в США его показал канал PBS.

Сейчас это один из самых заметных британских детективов последних лет. В 2026 году выходит уже 5-й сезон сериала «Профессор Т», причем создатели подтвердили, что работают и над шестым. Аудитория ждет новые серии с большим интересом — предыдущие сезоны получили на IMDb рейтинг 7,4, и зрители особенно хвалят главного героя в исполнении Бена Миллера, а рецензии на сериал пишут в положительном ключе.

Краткий обзор сериала «Профессор Т»

В центре сюжета — Джаспер Темпест, профессор криминологии в Кембриджском университете. Человек с блестящим умом, который замечает то, что ускользает от других. Но при этом у него тяжелое обсессивно-компульсивное расстройство. Темпест одержим чистотой и порядком, страдает мизофобией — боязнью грязи и микробов, и его жизнь подчинена строгим ритуалам.

Полиция Кембриджшира периодически обращается к нему за помощью в самых сложных и запутанных делах. И хотя Темпест с неохотой соглашается консультировать, именно его нестандартный подход к расследованиям и способность видеть неочевидные связи часто приводят к разгадке. Постепенно мы узнаем, что за этим странным поведением стоит тяжелое прошлое. Отец Джаспера покончил с собой, когда тот был ребенком, и долгие годы профессор считал это самоубийством. Позже выясняется, что правда оказалась другой, и это открытие становится для него глубокой психологической травмой. Его мать, Аделаида, которую играет Фрэнсис де ла Тур, — властная женщина, которая до сих пор пытается контролировать жизнь взрослого сына. Эти семейные отношения добавляют сериалу глубины: за гениальным умом скрывается человек, который всю жизнь борется со своими внутренними демонами.

Бен Миллер Бен Миллер Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актерский состав и создатели сериала «Профессор Т»

Главную роль исполняет Бен Миллер — британский актер, известный по комедийному сериалу «Смерть в раю» и «Бриджертонам». Многие зрители отмечают, что Миллер идеально передает образ эксцентричного профессора: его герой одновременно и отталкивает холодностью, и вызывает сочувствие своей уязвимостью.

Вместе с Миллером снимаются Фрэнсис де ла Тур в роли матери профессора, Джульет Обри, Эмма Наоми и Барни Уайт. В 4-м сезоне к основному составу присоединилась Зои Ванамакер, сыгравшая тетю Джаспера по имени Зельда Радклифф.

Это классический британский детектив с элементами психологической драмы. Создатели делают акцент не только на раскрытии преступлений, но и на внутреннем мире главного героя. Как пишут в отзывах зрители, «самая гениальная часть сериала — это сам профессор», а создатели явно провели серьезную работу, чтобы достоверно показать человека с ОКР и травмой в прошлом.

Визуальный ряд, музыка и атмосфера: операторская работа, цветокоррекция, саундтрек — что создает настроение фильма

Визуальный ряд сериала «Профессор Т» выдержан в эстетике классического британского детектива. Действие часто происходит в старых университетских корпусах и винтажных интерьерах, что создает приятную, почти ностальгическую атмосферу. При этом картинка остается современной и сдержанной — без излишней яркости, но с вниманием к деталям.

Музыку к сериалу «Профессор Т» написал бельгийский композитор Ханнес де Майер, который работал и над оригинальным бельгийским сериалом. Его главная тема — мелодичная, но с элементами электроники и синтезаторов — отлично подчеркивает и сложность профессора, и таинственность расследований. Критики отмечают, что саундтрек «освежает повествование» и придает сериалу особый шарм.

Фрэнсис де ла Тур Фрэнсис де ла Тур Фото: Planet Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоит ли смотреть сериал «Профессор Т»

Если вы любите классические британские детективы вроде «Шерлока Холмса» или «Эркюля Пуаро», вам точно стоит познакомиться с «Профессором Т». Это история о том, как гениальный ум может стать и даром, и проклятием. Сериал поднимает серьезные вопросы: что остается от человечности, когда ты одержим порядком и логикой? Можно ли быть счастливым, если твой ум работает иначе, чем у других? Как жить с травмой, которая определяет все твое поведение? Это делает сериал по-настоящему глубоким.

В 4-м сезоне, который в Великобритании показали в 2026 году, профессор переживает тяжелую потерю — гибель своего коллеги и бывшей студентки Лизы Донкерс. Он долгое время отказывается работать с полицией и пытается справиться с горем с помощью психотерапевта Хелены Голдберг. Именно эта линия делает сериал особенно эмоционально насыщенным.

Ранее мы поделились рецензией на индийский фильм «Зита и Гита».

США
детектив
обзоры
рецензии
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, какую пенсию получат уволившиеся пенсионеры
В аэропорту Ижевска отменили режим «Ковер»
Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет
Россиянам раскрыли мошенническую схему, связанную с салонами красоты
В Госдуме ответили, как снизить вероятность третьей мировой войны
Психолог объяснил, нормально ли скрывать партнера в отношениях
Россиян и белорусов в Литве заставят осуждать действия России
В Приморье массово выбрасывается на берег одна из самых ядовитых рыб в мире
Польша усомнилась в реальном стремлении Украины вступить в ЕС
Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке
Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах из-за аномальной жары
В США узнали о трех вариантах Трампа по войне с Ираном
«Не давали ни воды, ни еды»: ВСУ морили голодом 80-летнюю пенсионерку
Мирошник объяснил, почему ВСУ бьют по детям
На подлете к Москве ликвидировали шесть украинских БПЛА
Нарколог раскрыла неочевидную опасность домашнего бара
«Выходные будут идеальными»: синоптик раскрыл прогноз на начало августа
Жесткая авария в Сочи унесла жизни троих детей
Власти российского региона ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Польше пообещали не пускать Украину «с Бандерой на флаге» в ЕС
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.