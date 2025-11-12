15 лучших игр для компании взрослых

Впереди долгие зимние вечера — для кого-то они будут как обычно полны домашних хлопот, а кто-то будет скучать дома, спасаясь от гололеда и морозов. Но мы точно знаем, как развлечь всю семью, а заодно друзей и родственников. Нужно просто собраться всем вместе, приготовить вкусный ужин по одному из наших рецептов и во что-нибудь поиграть. Специально по такому случаю редакция NEWS.ru подготовила для вас список из 15 самых захватывающих игр, которые точно не дадут вам заскучать. Подготовьте к ним все заранее, чтобы приятно провести время.

Карточный дурак

Наиболее очевидная настольная игра для убийства времени, знакомая всем взрослым россиянам, — карточный дурак. Для ее проведения достаточно наличия игральной колоды из 36 или 52 карты. Всего в игре может принять участие до восьми человек. Им поочередно раздается по шесть карт, затем определяется козырь, который кладется под оставшуюся колоду. Далее игроки по кругу кидают карты, а оппоненты должны их отбить. Если это не получается, они берут карты, а следующий ход начинает человек, идущий по кругу после того, кто взял. Цель — избавиться от карт раньше соперника.

Наверняка вам известны правила основных видов игры — обычный дурак, подкидной и переводной. Однако на сегодняшний день существует более 40 разновидностей игры со своими тонкостями и особенностями. Например, вы можете сыграть в бескозырного дурака. Правила будут точно такими же, что и в классических версиях, но в игре не будет доминирующей масти.

Покер

Не менее известная карточная игра, однако она требует большего количества времени, инвентаря и, самое главное, — опыта и умений. Наиболее распространенной версией покера является техасский холдем. В нем используется колода из 52 карт, а принять участие может от двух до 10 человек (не считая дилера). Помимо этого, вам будут нужны фишки в качестве игровой валюты. Обязательно запомните комбинации.

Правила игры таковы:

Двум игрокам, сидящим слева от дилера, даются фишки блайндов — автоматических ставок, которые вносятся вне зависимости от карт на руках. Большой блайнд равен одной минимальной ставке, малый — половине. С каждой новой партией фишки блайнда передвигаются по часовой стрелке, а их величина растет. Дилер поочередно раздает каждому участнику по две карты, те смотрят на них, но другим не показывают. После изучения карт игроки имеют возможность сбросить руку (фолд), внести одинарную ставку (кол) или повышенную (рейз). В случае повышения другим игрокам предлагается либо уравнять ставку, либо поставить все (олл-ин), либо сбросить руку. Торги идут до того момента, пока ставки не будут уравнены. Дилер выкладывает на стол три карты в раскрытом виде (флоп). После этого повторяется пункт 3. Затем он кладет еще одну карту (терн). Снова повторяется пункт 3. Наконец, он дает пятую карту (ривер). И снова все по пункту 3. В случае если карты сбросили все, кроме одного игрока, ему достается сформировавшийся банк. Если ставки уравнены и после ривера, участники вскрывают свои карты. У кого более увесистая комбинация, тот и забирает банк.

Как правило, игра ведется до тех пор, пока у всех не закончится игровая валюта.

«Мафия»

«Мафия» — ролевая психологическая игра, в которую играют повсеместно. Помимо интересного времяпрепровождения, она дает возможность изучить поведение своих близких и научиться грамотно с ними коммуницировать. В «Мафию» одновременно может играть до 20 человек. Для начала определите точное количество игроков, затем приготовьте равнозначное количество игральных карт. Далее обозначьте ролевое значение каждой отдельной карты. В игре должны быть мирные жители, мафия и детектив. От числа игроков зависит и число активных ролей. Например, при игре на 10 человек оптимальное соотношение будет таковым — семь мирных жителей, два мафиози и детектив. Раздайте карточки игрокам в закрытом виде. Далее план таков:

Ведущий объявляет о наступлении ночи, все игроки закрывают глаза. По его указанию члены мафии просыпаются и знакомятся, затем засыпают. Ведущий объявляет о наступлении дня, игроки просыпаются. Они общаются и пытаются найти мафию, отталкиваясь от поведения друг друга. В конце дня проводится голосование. Игрок, набравший больше всего подозрений, покидает стол, не раскрывая свою роль. Ведущий объявляет о наступлении ночи. Просыпается мафия и выбирает, кто должен покинуть игру со следующего дня, затем засыпает. После просыпается детектив и указывает на игрока, чью роль он хочет узнать. Ведущий сообщает ему информацию жестами, далее детектив засыпает. В дальнейшем пункты 2 и 3 повторяются до тех пор, пока:

а) все члены мафии не будут выведены из игры;

б) членов мафии не окажется больше, чем мирных жителей.

Помимо вышеназванных персонажей, вы также можете включать в игру дополнительных, таких как: врач (ночью лечит мирных жителей от «выстрелов» мафии), босс мафии (за ним последнее слово, кого вывести из игры), маньяк (подобно мафии «убивает» ночью, но действует в одиночку) и других.

«Шпион»

«Шпион» покажется крайне сложной игрой для начинающих. Для ее проведения вам понадобится набор заранее приготовленных карточек или установленное приложение. Идеальное количество участников — пять-шесть человек, из которых один будет шпионом, а все остальные — мирными жителями. Последним перед началом игры сообщается локация, в которой они находятся, шпион же остается в неведении. Затем игроки по часовой стрелке задают друг другу вопросы, связанные с загаданным местом. Задача шпиона — распознать его и остаться незамеченным, а у мирных жителей, наоборот, — найти шпиона и оставить локацию засекреченной. В любой момент каждый игрок может остановить игру и сделать заявление (шпион называет место, а мирный житель объявляет шпиона). Если он оказывается правым, то побеждает, если нет — проигрывает.

«Я — персонаж»

Эта игра получила распространение благодаря фильму «Бесславные ублюдки» и телесериалу «Шерлок». Участвовать в ней может неограниченное число человек. Каждый игрок берет стикер и пишет на нем имя персонажа, который известен всем участникам. Затем он клеит его на лоб другому игроку таким образом, чтобы тот не увидел надпись. Задача участника — быстрее остальных отгадать личность, которая ему досталась. Для этого он должен задавать вопросы остальным, на которые можно ответить только «да» или «нет». Если он слышит положительный ответ, то задает новый вопрос, если отрицательный — ход переходит следующему игроку.

«Шляпа»

«Шляпа» — крайне простая в плане правил и увлекательная в плане процесса интеллектуальная игра. Для участия в игре нужно как минимум четыре человека, шляпа и подготовленные заранее карточки со словами. Эти карточки складываются в головной убор. Затем игроки делятся на пары, в которых один участник объясняет слово, а другой отгадывает его. По команде ведущего запускается секундомер, игроки вытаскивают из шляпы слова и пытаются объяснить их своему сокоманднику без использования однокоренных слов. Побеждает та пара, которая отгадает максимальное количество слов за определенное время без нарушений правил.

Также существует расширенная версия «Шляпы» — настольная игра Alias. Главное отличие заключается в наличии игрового поля, по которому игроки передвигают свои фишки. Их задача — добраться до финиша быстрее соперников. Сами карточки идут в комплекте с игрой, на них написано не одно слово, а целый список, они могут отличаться тематически.

«Кодовые имена»

«Кодовые имена», или Codenames, — одна из самых интересных и продаваемых настольных игр на сегодняшний день. Поучаствовать в игре может от четырех человек и больше. Желательно, чтобы количество было четным, поскольку игроки делятся на две команды — красные и синие. В каждой из команд выбирается капитан.

Необходимо разложить карточки со случайными словами (кодовыми именами тайных агентов) в одну сетку формата пять на пять. Затем один из капитанов вытаскивает карточку со схемой, на которой будет сетка такого же размера, но вместо слов будут изображены цвета — синий, красный (цвета тайных агентов), бежевый (мирный житель) и черный (убийца). Схема является общей для обеих команд. Она показывает, какие слова нужно убрать с поля. Делается это с помощью ассоциаций — капитан называет подсказку сокомандникам в виде обобщающего слова. Их задача — найти карточки своего цвета, с которыми эта подсказка соотносится. Если игроки убирают бежевую карточку, очки не прибавляются. Если черную — команда автоматически проигрывает. Если же удается убрать все карточки своего цвета раньше соперника — это победа.

«Смехлыст»

«Смехлыст» — игра, пришедшая из интернета, однако в нее можно сыграть и в офлайн-формате. Для этого нужно подготовить карточки с различными вопросами в количестве двух экземпляров. Ведущий раздаёт их игрокам по две штуки таким образом, чтобы каждому достались разные. Затем засекается таймер, и участники должны придумать смешные ответы, записать их на бумажках и отдать ведущему вместе с вопросами. Как только все закончат, ведущий сортирует ответы и раскладывает их на столе вместе с вопросами. Игроки должны проголосовать за более смешной ответ. Ведущий подсчитывает голоса и раскрывает личности отвечающих. Задача игрока — получить наибольшее количество очков. Количество раундов и участников не ограничено.

«Крокодил»

«Крокодил» — лучшая игра на воображение для компаний самых разных людей, как взрослых, так и детей. Участвовать в ней может неограниченное число игроков. Сперва необходимо придумать слова, которые будут демонстрировать/отгадывать участники, и записать их на отдельные бумажки. Далее один из игроков вытягивает карточку и пытается показать слово всем остальным не используя речь, те должны его отгадать. В игру можно включить соревновательную часть, поделив участников на команды. Также можно использовать таймер, чтобы на показ слова выделялось определенное количество времени.

Твистер

Твистер — идеальная игра для вечеринок, которая всегда в тренде. В стандартную версию твистера могут сыграть до пяти человек одновременно. Для этого понадобятся игровое поле и специальная рулетка. На поверхности поля должны быть расположены четыре ряда по шесть одноцветных кружков (красный, желтый, синий, зеленый). Рулетка же поделена на четыре зоны, каждая из которых относится к отдельной конечности (левая рука, правая рука, левая нога, правая нога). В каждой из зон присутствует по четыре цвета, которые соответствуют цветам кружков поля. Ведущий крутит рулетку и объявляет комбинацию для игрока (например, левая рука на зеленый). Тот фиксирует свою конечность на требуемом участке поля. Затем ход переходит к следующему участнику. С каждым раундом игра становится сложнее и вместе с тем веселее. Если игрок падает, он выбывает из игры. Цель — остаться единственным на поле.

Бутылочка

Бутылочка является любимой игрой у молодежи всех времен, поскольку у многих участников происходит первый опыт поцелуя. Правила предельно просты — игроки садятся в круг, в центре находится стеклянная бутылка. Один из них крутит ее. На кого покажет горлышко — с тем крутящий целуется. Существуют и дополнительные условия, которые можно ввести в игру. Так, если бутылочка указала на человека того же пола, что и крутящий, ход переходит к следующему по кругу игроку. А если пара целуется второй раз, то она должна делать это с языком, в следующий раз — несколько секунд, не отрываясь.

Бирпонг

Бирпонг — игра для тех, кто хочет выпить, но не знает, с чего начать. Несмотря на свое название, использовать можно как алкогольные напитки, так и безалкогольные. Их разливают в 10 пластиковых стаканчиков и ставят в виде пирамидки. Затем игроки отходят на расстояние до 10 метров от нее и поочередно бросают шарики для пинг-понга в стаканы. Тот, кто попадает, выпивает жидкость, а тара уносится с поля. Игра ведется до тех пор, пока все не будет выпито. В связи с этим дистанцию можно сокращать по ходу игры.

Дженга

Дженга — особенно излюбленная игра у посетителей баров, поскольку в нетрезвом состоянии повышается сложность. Для того чтобы сыграть в дженгу, вам необходимо приобрести набор из 54 деревянных блоков. Они ставятся друг на друга, образуя ровную башенку. Участники поочередно вытаскивают бруски из середины конструкции и кладут их на верхний этаж. Основная задача игрока — не развалить башню. Для извлечения блока можно использовать только одну руку. Также запрещено доставать блоки с верхних этажей. В большинстве случаев длительность партии не превышает количество затраченного времени на постройку конструкции.

«Море волнуется раз»

Несмотря на то что игра может показаться вам детской, она может увлечь и вполне взрослого человека. Для участия вам не понадобится ничего кроме воображения и чуточки актерских способностей. С помощью жребия выбирается ведущий. Тот отворачивается от остальных участников и проговаривает знакомую фразу: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура, на месте замри». После финального слова игроки замирают в позе, которую можно связать с морской тематикой. Далее ведущий подходит к участникам и дотрагивается до них. После контакта игрок должен начать шевелиться и всем своим видом показать, что он и есть морская фигура. Прелесть игры для взрослого состоит в том, что фигуры необязательно должны быть морскими. Можно использовать абсолютно любые темы, вплоть до самых провокационных.

«Я никогда не...»

Игра, благодаря которой вы сможете узнать больше о своих друзьях и знакомых — «Я никогда не...». Для ее проведения требуется участие как минимум трех человек. Компания собирается в круг, и каждый поочередно говорит, что он никогда не делал в своей жизни. Если есть игроки, которые делали то, что было озвучено в кругу, они загибают палец. Победителем игры становится тот, кто загнул их меньше всего. Чтобы было больше шансов одержать победу, важно называть не только те вещи, которые вы никогда не делали, но и то, что определенно точно делали другие.

Для того чтобы игра протекала более динамично, вместо загнутых пальцев можно использовать штрафные желания. Также практикуется вариация игры на раздевание. Так или иначе, живости в процессе прибавляют и сами рассказанные истории о том, как кто-то когда-то что-то сделал или не сделал.