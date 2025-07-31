«В браке случился разлад»: муж задушил жену и устроил ДТП с ее трупом Смертельная автоавария на Урале оказалась замаскированным убийством

На Урале обычная на первый взгляд авария оказалась маскировкой под жестокое убийство. По данным следствия, муж специально сел в авто с уже мертвой супругой, дабы инсценировать ДТП. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Удар пришелся на пассажира?

29 июля Госавтоинспекция Свердловской области сообщила, что днем ранее в городе Березовском машина марки Nissan Leaf врезалась в столб. Основной удар пришелся на пассажирское кресло, где сидела 36-летняя женщина.

«В результате автоаварии пассажир автомобиля, 36-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады медиков, мужчина с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи», — рассказали в ГАИ.

При этом в ведомстве отметили, что 41-летний водитель ранее ни разу за 22 года стажа не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Мужчину госпитализировали с травмами.

«Она еще очень много могла сделать»

Позже журналисты выяснили, что погибшей оказалась тренер карате из спортивной школы №8 Алена Папст. Родители воспитанников были в шоке от произошедшего.

«У меня слезы на глазах! Как несправедлив этот мир! Я соболезную всем, кто любил и знал этого замечательного человека. Я не могу в это поверить. Жалко, очень жалко. Она еще очень много могла сделать в этой жизни. Ужасная авария», — сказал отец одного из воспитанников Папст в комментарии E1.RU.

Известно, что у Алены осталось два сына, которых она родила в браке со своим супругом.

«Не верится, что Алены больше нет. У нее осталось двое сыновей. Старшему — одиннадцать лет, младшему — восемь. А теперь они без мамы... Алена была очень доброй, светлой, отзывчивой, искренней. Хорошая мама и жена. Очень жалко, что смерть забирает лучших людей», — поделилась одноклассница женщины в комментарии «КП-Екатеринбург».

Прощание с Аленой Папст пройдет 1 августа в 13.30 в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Умерла не в аварии

Но позже в деле выявились обстоятельства, указывающие на то, что смерть Алены — не следствие ДТП, а намеренное убийство. Экспертиза установила — женщина скончалась от удушения. Супруг Андрей Папст посадил Алену в машину уже мертвой.

«Согласно заключению эксперта причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия. Березовский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2025 года», — рассказали в региональной прокуратуре.

Как пишет E1.RU, мужчина просил оставить его на свободе на время, пока идет следствие. Но суд счел, что он может оказывать давление на следствие и свидетелей. Установлено, что на теле Алены обнаружили грязь и траву. Видимо, женщина сопротивлялась, когда мужчина напал на нее.

Уезжал в Турцию, чтобы отдохнуть от жены

По данным E1.RU, в последнее время отношения в семье не ладились. Алена хотела развестись с мужем. Весной Андрея объявляли в розыск как пропавшего. Выяснилось, что он уехал в Турцию и сказал, что устал от семьи.

«В браке случился разлад, брат уехал за границу и ничего не сообщил», — рассказал родственник Андрея в суде.

Про Андрея известно, что он был коллегой своей супруги. В том числе он преподавал в школе «Каратэ Фудокан».

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