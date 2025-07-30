Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях

Осенью 2017 года сотрудники полиции ворвались в одну из подмосковных квартир, где только что была изнасилована молодая девушка Анастасия Осипова. Как оказалось, надругался над ней родной отец. Мать девушки стала свидетелем этого задержания и в истерике упрашивала дочь сказать силовикам, что никакого изнасилования не было. Педофил в итоге сел на 15 лет. Но теперь Анастасия хочет, чтобы ее мать была наказана как соучастница. NEWS.ru пообщался с девушкой, изучил протоколы следствия и рассказывает подробности этой истории.

Папа с видеокамерой

За год Анастасия рассказала свою историю нескольким блогерам и в эфире Первого канала. Впервые папа надругался над ней в возрасте шести лет орально.

Позже было проникающее половое насилие. Все это повторялось неоднократно и снималось на видео. У мужчины изъяли семь жестких дисков, на которых хранились порнографические видео с участием дочери. Все это стало основой для доказательной базы в уголовном деле.

«Я увидела, что дочь стоит спиной к камере раздетая»

Анастасия предоставила NEWS.ru снимки с протоколами допроса матери, где та признается, что знала об инцестуальном насилии в семье. В 2015 году дочь сама попросила ее изучить содержимое флешки отца.

«На флеш-карте были файлы с музыкой и один видеофайл. Я включила это видео и увидела, что Анастасия стоит спиной к камере раздетая, на ней были майка и трусы. Видео снимал мой муж, он что-то говорил ей. Он был в одних трусах. В какой-то момент он приблизился к Анастасии и прижался членом к ее ягодицам. Трусы при этом он не снимал. На тот момент Анастасии было 18 лет. Посмотрев это видео, я сразу же его удалила», — рассказывала мать.

Как вспоминала она на допросе, дочь рассказала ей о насилии со стороны отца. Интим он вымогал у девочки в том числе манипуляциями.

«Если ей нужно было пойти погулять, то отец говорил: „Отсоси мне и иди гуляй“. Я пыталась выяснить в подробностях, как все происходило, но Настя говорила, что ей неприятно это вспоминать», — рассказывала мать.

Отец Анастасии Осиповой, Анастасия и мать Фото: Личный архив Анастасии Осиповой

Боялась, что отнимут сына

Женщина объяснялась перед следователем, что не пошла в полицию, поскольку боялась, что их младшего ребенка отберут и ее лишат родительских прав.

«В полицию я не обращалась, так как не знала, как себя вести в данной ситуации. Боялась, что органы опеки заберут сына. С мужем я также разговаривала по данному поводу, но он все отрицал», — говорила женщина во время второго допроса.

При этом протокол первого допроса свидетельствует о том, что сам супруг оказывал давление на жену и грозился отнять у нее сына.

«Со стороны Семенова М. О. было на меня давление, он говорил, что заберет у меня ребенка и будет жить с ним вместе. Какое-то время я его не пускала в квартиру, потом он стал давить, что он отец и также хочет видеть сына. Развода он мне не давал, так как говорил, что у нас маленький сын и надо сохранять семью. Через какое-то время он стал приезжать чаще, жизнь продолжалась. Общение сгладилось», — рассказывала женщина о том, как протекал их конфликт после обнаруженного на флешке видео.

«Сохранить семью»

Анастасия в беседе с NEWS.ru призналась, что долгое время считала свою мать заложницей ситуации. Но в январе этого года она узнала некоторые подробности. У Анастасии состоялся разговор с двоюродной бабушкой.

«Она рассказала мне историю о том, что моя мать рассказала своим подружкам по пьяни о том, что она со мной творила, что она была в курсе, и она специально ничего не делала ради того, чтобы сохранить семью и получать деньги от моего отца», — делится Анастасия.

Позже бабушка призналась, что именно она помогала матери, когда началось расследование.

Анастасия Осипова с матерью Фото: Личный архив Анастасии Осиповой

«Она помогла моей матери со своими связями, заплатив всем на досудебном заседании. Добавив, что в том моменте не знала, что мать врет, а когда узнала об этом спустя полгода-год, соответственно, ничего уже не стала делать и тем более не стала рассказывать мне», — говорит Анастасия.

Соучастница, а не свидетель

Теперь Анастасия уверена, что мать должна нести ответственность по статье об укрывательстве преступления, неисполнении родительских обязанностей, а также по статьям об истязании и причинении тяжких телесных повреждений.

«Во время следствия со мной не контактировали по поводу матери, в тот момент я даже не думала о том, что ее надо привлекать, потому что считала до последнего, что она действительно была не в курсе происходящего. Но спустя пару лет, когда я узнала всю правду, для меня было очень странно то, что ее допрашивали как свидетеля, и даже не подозреваемого», — делится девушка.

Параллельно с этим женщина, по словам Анастасии, начала настраивать против дочери всех родственников. Все это продолжалось до тех пор, пока в деле не появились доказательства с тех самых жестких дисков.

«Она подговорила абсолютно всех родственников против меня, постоянно со мной конфликтовала, применяла по отношению ко мне физическое насилие и оказывала моральное давление, помимо нее, таким же занимались и все родственники. В один момент она меня выгнала из квартиры, но в деле сказала о том, что это произошло по моему собственному желанию», — рассказывает Анастасия.

Предлагали купить квартиру

По словам девушки, мать звонила дочери и жаловалась, что им с сыном «нечего кушать». Женщина стращала дочку тем, что она будет страдать так же, как страдает ее отец в тюрьме.

Анастасия Осипова с отцом Фото: Личный архив Анастасии Осиповой

Но уже ближе к первому судебному заседанию мать позвонила дочке и предложила купить ей квартиру в обмен на то, что она заберет заявление.

«Спустя время мы снова перестали общаться, и с того момента по сегодняшний день, к сожалению, моя мать считает меня виноватой во всей ситуации, потому что я разрушила семью, я посадила ее бывшего мужа за решетку и испортила ей всю жизнь. Ее любимая фраза — это „вы со своим папашей все испортили“. Моя мать не признала и не признает никогда того, что мне было нанесен урон со стороны отца, потому что она всегда считала это „нашими личными проблемами“, в которые она не хочет вмешиваться», — рассказывает Анастасия.

Девушка полагает, если в перспективе удастся отправить дело ее отца на пересмотр, то мать может быть привлечена уже как соответчик, а не свидетель.

Читайте также:

«Мама отдернула одеяло и увидела»: отчим-педофил четыре года сидит в СИЗО

Многоженца Сухова обвинили в инцесте и растлении

«Мне 12, а ему — 55»: девушка рассказала о жизни с отчимом-педофилом

Насиловал и выворачивал колени: девушка желает смерти отчиму-педофилу