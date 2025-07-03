«Я учил тебя для будущих парней»: педофил позвонил дочери с зоны

Анастасия Осипова, которая посадила насиловавшего ее отца на 15 лет, рассказала в интервью Анастасии Даниленко, как родитель пытался связаться с ней из колонии и за что он ненавидит свою мать. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Запреты дочери были нужны папе

Анастасия рассказывает, что в деле против ее отца первым эпизодом стало изнасилование в возрасте шести лет.

«В тот вечер он положил меня зачем-то рядом с мамой на диван. Мама уже спала. Время было где-то около 12 ночи. Я четко помню этот шестилетний возраст. Помню, что вот я лежу, он залезает ко мне под одеяло, начинает тереться носом о мою промежность», — рассказывает Анастасия.

Девушка вспоминает, что дома ее часто наказывали, как мама, так и папа. У нее было очень много запретов. В том числе запрещали слушать музыку — отец не любил, что Настя слушает группу One Direction. Даже любимые турецкие кеды Насти отец выкинул за очередную «провинность».

«Он постоянно ломал мои вещи, постоянно все отбирал, запрещал, не разрешал мне читать книги, которые я хотела», — вспоминает Анастасия.

Сейчас девушка понимает, что все эти запреты были нужны для ее отца, чтобы оправдывать свое сексуальное насилие. Любой из них он мог использовать, чтобы «сторговаться» с дочкой ради очередного полового контакта.

«А если бы кто-то, кроме меня, это увидел?»

Анастасия признается, что сейчас она исполнена презрением к родной матери. Когда в их квартиру постучались силовики, чтобы задержать отца, мать бросилась в комнату к Насте и просила: «Скажи, что этого не было. Что он тебя не насиловал, что ты пошутила».

Задолго до этого женщина обнаружила в телефоне мужа видео, на котором Настя исполняет стриптиз перед отцом. В тот день она подошла к тогда еще несовершеннолетней дочери и пристыдила ее за то, что она соглашается на такие просьбы папы.

После, по словам Анастасии, мать демонстративно устроила скандал перед мужем.

«Она на него ругается. И она ему высказывает: „Ты насиловал нашу дочь? Я тебя убью“. И еще она ему высказывает: „Ты зачем это снимал? Ты вообще нормальный? А если бы кто-то, кроме меня, это увидел? Ты еще и на флешке там это хранишь“», — рассказывает Анастасия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина ушел из дома, но довольно скоро снова начал появляться в квартире. Спустя три месяца он пришел встретить Новый год с семьей и снова остался жить с ними. Изнасилования продолжились.

В деле были семь жестких дисков, на которых педофил хранил фотографии и видео со своей дочерью. Все они были датированы и подписаны.

«У меня был дневник. В момент, когда только-только следствие начиналось, в дневнике я писала, хоть бы [маме] ничего не было за это. Мне так жалко свою маму. Я искренне верила, что она реально не знала. Но сейчас я ненавижу ее, [блин]. Она меня бесит», — признается Анастасия.

Отец позвонил из тюрьмы

Мать Анастасии действительно избежала наказания, но сейчас девушка пытается исправить это обстоятельство и добиться возбуждения уголовного дела против родительницы.

Она вспоминает, что в 2022 году, когда еще жила с матерью, та однажды подошла к ней, протянула телефон и попросила поговорить с отцом, который позвонил ей с зоны.

«Говорил о том, что я неправильно поняла. Это все было не так. Это не было насилием: „Я учил тебя для будущих парней. Я пытался сделать лучше“», — вспоминает Анастасия слова отца.

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