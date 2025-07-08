«Мне 12, а ему — 55»: девушка рассказала о жизни с отчимом-педофилом

Жительница Белоруссии Юлия рассказала журналисту ОНТ, как с начальной школы до старших классов она подвергалась насилию со стороны отчима. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Интимный разговор в котельной

Юлия отмечает, что мама родила ее очень рано. И когда в семье появился отчим, маме Юли было всего 16–17 лет. То есть уже тогда мужчина проявлял влечение к несовершеннолетним. При этом самому ему было уже далеко за 40.

Первый акт растления в отношении падчерицы мужчина совершил, когда девочке было семь лет. Это произошло в котельной частного дома.

«Он посадил меня на колени и спросил, знаю ли я, как устроен мужской орган? Для меня это игра. Папа меня посадил на колени. Я говорю: „Нет, папа, я не знаю“. И он давай мне демонстрировать, как это все происходит, как устроено. Он начал мне показывать какие-то видеоролики», — рассказывает Юлия.

Вещи покупали только за близость с отчимом

До девяти лет отчим просил Юлю целовать его и трогать. Но потом решил не ограничиваться такими ласками и заставил девочку ублажать его орально. С тех пор все вещи девочки покупались только в случае, если она соглашалась сделать отчиму приятно.

А в 12 лет, когда у Юли начались месячные, отчим приступил к проникающему насилию.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Первый половой акт произошел, когда мне было 12. Когда я стала девушкой, когда пошли менструальные дни. Он об этом, конечно же, узнал. Он меня сначала упрашивал адекватными словами: „Юля, пойдем, Юля, пойдем“. Когда я начала уже хныкать и говорить, что я не хочу, я хочу спать, он взял меня за шкирку, очень сильно избил и все равно сделал то, что хотел. А потом просто обратно положил в кровать», — рассказывает Юлия.

«Я поняла, что не могу рассказать об этом подругам»

Параллельно со всем насилием отчим активно манипулировал девочкой. Его целью было не допустить, чтобы падчерица рассказала кому-то о происходящем дома.

«Он начал говорить, что вот твоя мама уже развелась с твоим родным отцом, ты же не хочешь, чтобы ей снова было плохо», — вспоминает Юлия слова отчима.

Мужчина показывал девочке множество видеороликов, где с детьми происходит то же самое, что с ней вытворял отчим. Из-за этого, по словам Юлии, она долгое время не понимала, что происходящее с ней — это уголовное преступление.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я не считала это ненормальным, пока не случилось 14–15 лет, когда девочки, мои подруги, мне начали рассказывать про свои первые опыты с мальчиками по любви. А я не могу сказать, потому что у меня первый опыт был с отчимом. Когда мне было 12, а ему 55 лет», — говорит Юлия.

Дедушка умер от инфаркта

Только в старшей школе Юля решилась рассказать матери о насилии со стороны отчима. Женщина сильно перепугалась, но из-за страха не смогла обсудить с ним эту тему прямо. Она приняла решение уйти от мужчины.

«Когда мама это услышала, она меня забрала. Она не сказала ничего пока отчиму, потому что она боялась, что он, психически нездоровый человек, может погнаться за нами, зарезать. Мы уехали к бабушке. Когда мой дедушка об этом узнал, у него случился инфаркт. Он умер», — говорит Юлия.

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