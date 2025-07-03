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03 июля 2025 в 17:43

Инцест на бабушкиной кровати: старший брат насиловал младшего на даче

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сергей Иванченко поделился в интервью с YouTube-каналом «Титр», как в малом возрасте стал жертвой сексуального насилия со стороны родственника, который имел для него огромное значение. NEWS.ru рассказывает историю повзрослевшего мужчины.

«Наклонялся и спрашивал, приятно ли»

Сергей поделился, что его насильником был старший троюродный брат, с которым он периодически проводил время на каникулах. Оба ребенка приезжали гостить к своим бабушкам, которые жили на соседних участках дачного поселка. Сергей признается, что брат был для него очень значимой фигурой в жизни, отчего он в меньшей мере смог сопротивляться тому, что с ним в итоге произошло.

«Это было летом, когда мне было семь лет. Я помню, он как будто нервничал. Потом я помню, что я лежу на бабушкиной кровати, и подо мной лежит подушка. <...> Я лежу на подушке, и он сзади. Я помню, что мне неприятно, и я пытаюсь прекратить это. И он прижимает меня сзади за шею. Еще помню, что он наклонялся ко мне и спрашивал, приятно ли мне», — вспоминает мужчина.

Накрыл пледом и отвел в лес

При этом Сергей признается, что отчетливо помнит лишь первый эпизод, но всего было несколько фактов надругательства. К примеру, следующим летом брат подошел к Сереже, накрыл его плечи пледом и позвал в ближайший лес.

«Это была какая-то обыденность, что происходило регулярно. Мы пошли в лес, что-то у него там не заладилось. У меня на джинсовых шортах сломалась собачка на молнии, и он очень сильно нервничал, что взрослые увидят», — рассказывает Сергей.

Мужчина спустя годы узнал, что дядя его старшего брата был педофилом — об этом рассказала одна из бабушек. Сергей полагает, что его брат мог начать насиловать его из-за того, что до этого сам подвергался сексуальному насилию со стороны родственника.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Я понял, что меня опустили»

Сергей признается, что после того, как поездки на дачу к бабушке закончились, он выкинул из головы эти эпизоды. Вспомнил он об этом только в 13-летнем возрасте, когда столкнулся с тюремными представлениями о жизни.

«Я вдруг вспомнил, что вот такое происходило со мной в детстве. Уже будучи подростком, я почувствовал, что это плохо. Я почувствовал, что ко мне отнеслись плохо. Я тогда понимал, что такое опущенный, и я почувствовал, что меня опустили. Я почувствовал отвращение к себе. И все это меня погрузило в очень подавленное состояние. Какая-то чернуха. Сейчас бы я сказал, что депрессия или еще что-то. Тогда просто у меня было четкое ощущение своей поломанности, недостойности жить», — делится Сергей.

В подростковом возрасте юноша часто думал о суициде и даже отправился в тот лес, где его насиловал брат, чтобы покончить с собой. Но там же он споткнулся и очень испугался того, что может произойти.

«Мне это не положено»

Дальше была старшая школа, компании неформалов с алкоголем и легкими наркотиками, армия, а первые длительные отношения с девушкой привели к свадьбе. Сергей признается, что пережитый опыт сильно повлиял на его успехи в жизни.

«Вот это самоосознание как опущенного, оно очень сильно повлияло на мою успешность в жизни. Я очень какой-то инициативный человек. У меня есть разные идеи, но когда я берусь за их воплощение, я неизбежно сталкиваюсь с каким-то ощущением, что мне это не положено», — говорит Сергей.

По этой же причине, по его словам, он не мог выстроить доверительных отношений с мужчинами. Со своим братом он решил прекратить общение.

«Почему-то при всем таком отношении у меня в сердце он оставался таким очень важным, любимым человеком. И мне было уже больше 20, я прям вот решил, что все, я с ним не общаюсь. Я не давал ему номер телефона, но он все равно узнавал мой номер. Он всегда мне звонил на день рождения поздравить. И вот он звонит, я слышу его голос, и я понимаю, что у меня внутри прямо откликается ему», — делится Сергей.

Сейчас за спиной Сергея два брака, в которых у него родились трое детей. Сейчас им 18, 10 и 8 лет. Мужчина пытается держать с сыновьями близкую связь, чтобы те могли ему довериться в случае, если в их жизни случится что-то страшное, о чем стыдно будет рассказать. При этом Сергей признается, что по-настоящему смог открыться только перед своей новой возлюбленной.

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