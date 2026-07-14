Девушка надругалась над сыном соседки Суд в США арестовал девушку, надругавшуюся над сыном соседки в ванной

В США арестовали девушку, которую подозревают в преступлениях против малолетнего ребенка, пишет New York Post со ссылкой на полицию штата. Она надругалась над ним, сняла это на телефон и выложила запись в сеть.

Следствие установило, что 6 мая в ванной дома на Литтл‑Эгг‑Харбор женщина совершила сексуализированное насилие в отношении мальчика, который еще носил подгузник. После того как ребенок провел время с ней, его мать обратила внимание на странное поведение сына — в частности, он стал избегать ванны.

Личность злоумышленницы установили по кадрам благодаря совокупности деталей: татуировкам, голосу и локации съемки. В ходе обыска у нее изъяли телефон — на устройстве нашли дополнительные видео, которые служат доказательством ее причастности к преступлению.

Ранее против американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выдвинули новые обвинения в домогательстве к несовершеннолетнему актеру. Иск в прокуратуру Лос-Анджелеса направил пострадавший, пожелавший полностью сохранить анонимность.