Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки

В Актюбинской области Казахстана школьницу госпитализировали с занятий с сильными болями в животе. В больнице девочка внезапно родила. Теперь перед следствием придется ответить на ряд вопросов одному из членов семьи. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Болел живот

В понедельник, 13 октября, в селе Уил ученица девятого класса пожаловалась педагогам на сильную боль в животе. Как пишет ORDA, учителя вызвали в школу мать. Вместе с дочкой она отправилась в районную больницу.

В медучреждении не было детского гинеколога. Медики, которым девочка попала на осмотр, заметили округлившийся живот. Но о беременности никто не говорил, и врачи решили, что речь идет об опухоли брюшной полости. Детальное обследование выявило беременность на 39-й неделе. Врачи были в шоке, а мать и учителя — в ступоре.

«Она сама еще ребенок. Когда привезли, никто даже не подумал, что беременна. Плакала, держась за живот. Говорила: „У меня очень болит“. Мы потом объяснили: „У тебя в животе малыш, слушай нас“. Отправить в город уже было поздно, так как начались роды, раскрытие было полное», — рассказала сотрудница больницы Айгуль Майлыбаева.

Уже в 17:25 по местному времени девочка родила сына весом 2770 граммов.

Трижды проглядели беременность

Заместитель руководителя управления образования Нургуль Бертлеуова отметила, что до родов девочка трижды проходила медосмотры. Ни на одном из них медики не заподозрили, что ребенок вынашивает плод.

«Ученица девятого класса. Родители официально в разводе. Девочка три раза проходила медосмотры. В марте был плановый скрининг. В мае прошла медобследование для оздоровительного летнего лагеря. В сентябре — по состоянию здоровья. По итогам трех медицинских осмотров ранних признаков беременности не было выявлено», — рассказала Бертлеуова.

Педагоги отмечали, что девочка носила мешковатую одежду, благодаря чему прятала свой живот. При этом она ходила на физкультуру и участвовала во внеучебной деятельности.

Директор школы, где учится девочка, отметил, что семью ее вряд ли можно было назвать благополучной. Он указал, что до недавних пор девочка жила с отцом и лишь недавно переехала к маме.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Когда дети жили с отцом, мать ими не занималась. Она была в Актобе и других местах. В августе прошлого года женщина забрала троих детей, попросила жилье. Дом ей дали, всё там благоустроено. 10 сентября девочка пришла к школьной медсестре, пожаловалась на тошноту, сказала, что ела жирное. Медсестра спросила про месячные. Та ответила, что всё в порядке. Медсестра посоветовала обратиться к врачу, но мать решила, что у дочери просто воспалилось горло. Девочка каждый день ходила пешком в соседний поселок за яблоками. Если бы знала о беременности, пряталась бы, пропускала занятия. Но вела себя обычно», — рассказала директор школы.

Дедушка оказался папой

В криминальной плоскости ситуацию рассматривают районные следователи. Они выяснили, что девочка жила не только с мамой, но также с бабушкой и неродным дедушкой. Именно последний оказался отцом ребенка. Аким Уилского района Аскар Казыбаев рассказал журналистам, что мужчине 64 года и недавно он перенес операцию.

«Мы хорошо знаем эту семью. Женщина приехала после наводнения. Была в списках на жилье. Ей дали новый дом от государства. Подозреваемый тоже из Уила. Он недавно перенес операцию, болел. Никто не ожидал от него такого. Для нашего района это первый случай. Все в шоке», — поделился чиновник.

Журналисты посетили дом роженицы, но на месте никого не оказалось, а на входной двери висел замок. Односельчане говорят, что девочка с сыном и ее мать все еще находятся в медучреждении.

