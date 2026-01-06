Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

У мошенников появилась новая схема обмана с незаконной блокировкой банковских карт граждан, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. Злоумышленники заранее добывают персональные данные жертвы и обращаются в банк от ее имени, заявляя об утере карты или подозрительных операциях. У потерпевшего создается ложное впечатление, что инициатором блокировки выступил сам банк из-за технической ошибки или атаки.

После этого они вступают в контакт с настоящим владельцем, используя психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех счетов, — сообщили в органах.

Используя методы социальной инженерии и психологическое давление, мошенники убеждают человека, что его средства находятся под угрозой. Под предлогом помощи в «разблокировке» или защите накоплений аферисты выманивают деньги или данные для окончательного доступа к онлайн-банку.

Ранее стало известно, что преддверии Рождества активизировались мошенники, предлагающие гадания и обряды для исполнения желаний. Аферисты обещают избавить от жизненных трудностей и привлечь удачу. Преступники используют как онлайн-каналы (социальные сети, мессенджеры, рассылки), так и личные контакты на улице.