06 января 2026 в 08:26

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

МВД: мошенники начали блокировать банковские карты россиян и требовать денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У мошенников появилась новая схема обмана с незаконной блокировкой банковских карт граждан, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. Злоумышленники заранее добывают персональные данные жертвы и обращаются в банк от ее имени, заявляя об утере карты или подозрительных операциях. У потерпевшего создается ложное впечатление, что инициатором блокировки выступил сам банк из-за технической ошибки или атаки.

После этого они вступают в контакт с настоящим владельцем, используя психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех счетов, — сообщили в органах.

Используя методы социальной инженерии и психологическое давление, мошенники убеждают человека, что его средства находятся под угрозой. Под предлогом помощи в «разблокировке» или защите накоплений аферисты выманивают деньги или данные для окончательного доступа к онлайн-банку.

Ранее стало известно, что преддверии Рождества активизировались мошенники, предлагающие гадания и обряды для исполнения желаний. Аферисты обещают избавить от жизненных трудностей и привлечь удачу. Преступники используют как онлайн-каналы (социальные сети, мессенджеры, рассылки), так и личные контакты на улице.

мошенничество
банковские карты
банки
аферы
