Мигрантка фиктивно вышла замуж за бойца СВО: как ее накажут

В Красноярском крае гражданка Узбекистана заключила брак с россиянином, который немногим позже подписал контракт и отправился на СВО. Она родила ребенка от другого мужчины, а когда официальный супруг погиб, решила претендовать на посмертные выплаты. Как накажут горе-жену, почему ее не посадят, что будет с ее дочерью и как бороться с подобным мошенничеством — в материале NEWS.ru.

Как мигрантка попыталась использовать россиянина

В 2024 году житель поселка Емельяново в Красноярском крае заключил брак с гражданкой Узбекистана. Лейла (имя изменено, — NEWS.ru) сделала это лишь потому, что мечтала получить разрешение на временное проживание в России. Уже находясь в браке, впоследствии признанном фиктивным, она родила девочку от другого мужчины.

«Ее муж тем временем подписал контракт, ушел на СВО и погиб, выполняя боевую задачу», — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, после его смерти Лейла узнала о выплатах и компенсациях, положенных семье погибшего военного, — более 9 миллионов рублей. Вместе с двумя знакомыми она разработала схему: подать заявления в профильные ведомства, умолчав о фиктивности брака, получить деньги и поделить.

«Схема стала известна правоохранителям. Оперативники изъяли телефоны с перепиской, видеозаписи, нашли свидетелей — мать погибшего, соседей. Прокуратура подала иски и суд признал брак недействительным — выплаты получила мать героя», — рассказали в прокуратуре.

В суде соучастники «безутешной вдовушки» получили по 4 года колонии общего режима. Лейла — 3 года с отсрочкой до достижения ребенком возраста 14 лет. Сообщники признаны виновными в покушении на мошенничество с выплатами (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Что говорят в Емельяново об ушлой мигрантке

Поселок городского типа Емельяново находится всего в часе езды от Красноярска. В интернете много информации о том, что жители активно помогают фронту: плетут маскировочные сети, передают защитникам угощения. Поэтому многих случившееся возмутило.

«Мои знакомые в шоке от подобной ситуации. А как же разрешение этой женщины на временное проживание? Получается, она так и будет спокойно жить в нашей стране, нарожает еще детей. Почему ее не депортируют?» — высказал идею в беседе с NEWS.ru местный житель Андрей. Он убежден, что у Лейлы нет стыда, совести и благодарности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накажут ли ушлую мигрантку

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с NEWS.ru сообщил, что, скорее всего, до отбытия наказания Лейла будет находиться на территории РФ. Вероятно, судья пожалел женщину.

«Ее пожалели — дали условно, чтобы она могла воспитывать ребенка, хотя она была мозгом ситуации и сознательно хотела незаконно получить деньги. Ее нужно в колонию отправлять, а после этого — высылать отсюда к чертовой матери», — резюмировал юрист.

Он добавил, что ситуация эта очень непростая, и теперь, возможно, женщина будет «трясти дочерью на всех углах, утверждая, что она мать и ей нужно помочь». Соловьев напомнил, что депортация от наличия ребенка не зависит.

Опрошенные NEWS.ru юристы заметили, что после того, как суд установил фиктивность брака, прокуратура может инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Лейлы по ст. 159 УК Рф, срок наказания может составить до 10 лет лишения свободы.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенничества

Перед уходом на фронт бойцу СВО нужно было либо расторгнуть фиктивный брак, либо оформить завещание: решить, кто в случае его гибели может получить выплаты, продолжил Соловьев. По его словам, сейчас сотрудники органов ЗАГС должны быть внимательнее по отношению к тем, кто заключает брак. При малейших подозрениях с ними необходимо проводить беседы, уточняя, действительно ли это является волеизъявлением обеих сторон.

«Депутаты ввели срок ожидания три года между заключением брака и получением гражданства. Обществу тоже нужно относиться к этому соответствующим образом», — заключил Соловьев.

