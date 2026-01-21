Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:43

Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными

Юрист Салкин: организаторам фиктивных браков с военными грозит 10 лет тюрьмы

Фото: СК РФ
Курганским организаторам фиктивных браков с военнослужащими может грозить до 10 лет тюрьмы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные схемы направлены на хищение денежных средств.

Что касается курганской схемы, речь идет не просто о фиктивном браке, а о хищении денег: выплаты оформляются или фактически изымаются у военнослужащего под предлогом брака и семейных отношений. В зависимости от конкретных действий и доказательств, это может квалифицироваться как мошенничество, либо как мошенничество при получении выплат, в том числе по квалифицирующим признакам (группа, крупный или особо крупный размер), с риском реального лишения свободы вплоть до 10 лет, — пояснил Салкин.

Он отметил, что заключение брачного договора не является защитой для фиктивных супругов, поскольку их основной интерес связан с получением страховых выплат в случае гибели военнослужащего. По его словам, данный вопрос выходит за рамки раздела общего имущества.

Брачный договор во время фиктивного брака с военнослужащим не спасает, так как интерес у таких жен нацелен на выплаты за гибель участника СВО, которые происходят после его смерти в рамках компенсации, а не предмета раздела общего имущества. Военнослужащим, находящимся в зоне СВО, крайне сложно будет оперативно обратиться с заявлениями, так как они заняты выполнением боевых задач. Поэтому тут законодатель должен обеспечить меры защиты и механизм определения получателя выплат при заключении контракта, — резюмировал Салкин.

Ранее сообщалось, что бывших супругов из Курганской области задержали за хищение выплат участникам СВО. По данным следствия, они оформляли фиктивные браки с одинокими военными, чтобы присвоить положенные им деньги. С мая 2024 года мужчина и его бывшая жена находили одиноких мужчин в разных районах области и уговаривали их на фиктивный брак.

