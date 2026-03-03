Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:40

Володин рассказал, как правительство борется с кибермошенниками

Володин: 11 законов для борьбы с кибермошенниками принято с 2025 года

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Правительство России с 2025 года приняло 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, число преступлений в данной сфере уже заметно снизилось. По сравнению с 2024 годом их стало меньше на 11,8%.

С 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. <…> МВД фиксирует снижение числа преступлений в этой сфере. По сравнению с 2024 годом их стало на 11,8% меньше, — отметил Володин.

Он уточнил, что одной из мер для борьбы с кибермошенниками стали самозапреты на оформление новых сим-карт и заключение договоров кредита и займа. Кроме того, власти ввели так называемый период охлаждения при выдаче кредитов, а также обязали маркировать входящие звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Володин призвал оперативно реагировать на новые вызовы и ухищрения злоумышленников, совершенствуя законодательную базу и методы правового реагирования для защиты граждан страны. По его словам, борьба с кибермошенничеством является одним из ключевых направлений в работе депутатов.

Госдума
Вячеслав Володин
мошенники
киберпреступники
