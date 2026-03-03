Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке Директор школы заплатила 60 тыс. рублей за травму ребенка в Пермском крае

Директор одной из школ Кишертского муниципального округа Пермского края заплатила 60 тыс. рублей за травму несовершеннолетней девочки, передает MK.RU. Инцидент произошел на территории учебного заведения во время работ по благоустройству. Через проем в ограждении ребенок проник на стройплощадку и, упав с конструкции спортивного комплекса, получил серьезные повреждения.

Следствие установило, что директор подписала акт приемки работ и разрешила снять часть забора, хотя объект не был официально введен в эксплуатацию. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью).

Однако уголовное дело было закрыто в связи с назначением штрафа — суд учел полное признание вины, возмещение ущерба пострадавшей стороне и благотворительную помощь участникам СВО. Женщина выплатила всю сумму досрочно, не дожидаясь истечения срока для добровольного исполнения.

