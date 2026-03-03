Зимняя Олимпиада — 2026
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке

Директор школы заплатила 60 тыс. рублей за травму ребенка в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор одной из школ Кишертского муниципального округа Пермского края заплатила 60 тыс. рублей за травму несовершеннолетней девочки, передает MK.RU. Инцидент произошел на территории учебного заведения во время работ по благоустройству. Через проем в ограждении ребенок проник на стройплощадку и, упав с конструкции спортивного комплекса, получил серьезные повреждения.

Следствие установило, что директор подписала акт приемки работ и разрешила снять часть забора, хотя объект не был официально введен в эксплуатацию. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью).

Однако уголовное дело было закрыто в связи с назначением штрафа — суд учел полное признание вины, возмещение ущерба пострадавшей стороне и благотворительную помощь участникам СВО. Женщина выплатила всю сумму досрочно, не дожидаясь истечения срока для добровольного исполнения.

Ранее сообщалось, что под Мурино на стройке погиб рабочий. На объекте со стропы подъемного крана сорвалась бетонная стойка. Мужчина скончался на месте. В момент происшествия на объекте велись работы по монтажу железобетонных конструкций.

