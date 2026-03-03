Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:13

Стены одной из школ Подмосковья расписали в честь работников Шереметьево

В Лобне на стенах школы № 7 создали росписи в честь работников Шереметьево

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Лобне команда художников под руководством Алексея Шилова создала росписи на стенах школы № 7, посвященные династиям работников аэропорта Шереметьево, пишет 360.ru. Они изобразили выпускников учреждения, их родителей и родственников, трудящихся в авиационной отрасли.

Ключевыми сюжетами в росписи стали сам аэропорт и отдельные люди, благодаря которым он функционирует. На презентацию проекта пригласили сотрудников Шереметьево и их близких. Именно с ними художники обсуждали детали будущих изображений.

Проект нацелили на ознакомление подрастающего поколения с авиационными специальностями и создание живой и содержательной визуальной среды в учебном учреждении. Сама Лобня находится в трех километрах от аэропорта, именно поэтому многие жители трудятся в сфере авиации, нередко продолжая семейное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 90% школ региона организовали предпрофессиональные классы. По его словам, сейчас в них обучаются 47 тыс. учеников.

школы
Подмосковье
Шереметьево
Лобня
