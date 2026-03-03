Суд заставил жительницу Самары построить стену

В Самаре судебные приставы добились строительства подпорной стены, чтобы остановить оползень с участка на участок, сообщили в пресс-службе ГУФССП региона. Поводом для разбирательства стал имущественный конфликт между владелицами соседних дачных наделов. Одна из женщин обратилась в суд с жалобой на то, что из-за расположения соседнего участка на возвышенности грунт постоянно осыпается на ее территорию, создавая давление на забор.

Суд обязал ответчицу возвести бетонную подпорную стену по всей длине смежной границы. Однако в отведенный законом срок хозяйка верхнего участка не выполнила решение. Дело перешло к судебным приставам, которые возбудили исполнительное производство. Лишь после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора владелица приступила к работам.

