Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:15

Суд заставил жительницу Самары построить стену

В Самаре приставы заставили женщину построить стену на участке из-за оползня

Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Самаре судебные приставы добились строительства подпорной стены, чтобы остановить оползень с участка на участок, сообщили в пресс-службе ГУФССП региона. Поводом для разбирательства стал имущественный конфликт между владелицами соседних дачных наделов. Одна из женщин обратилась в суд с жалобой на то, что из-за расположения соседнего участка на возвышенности грунт постоянно осыпается на ее территорию, создавая давление на забор.

Суд обязал ответчицу возвести бетонную подпорную стену по всей длине смежной границы. Однако в отведенный законом срок хозяйка верхнего участка не выполнила решение. Дело перешло к судебным приставам, которые возбудили исполнительное производство. Лишь после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора владелица приступила к работам.

Ранее стало известно, что судебные приставы Рязанской области требуют обратить взыскание на крупный земельный участок, принадлежащий компании основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Иск подан к ООО «Ромашкино», владельцем которого являлся предприниматель.

Самара
оползни
дачи
приставы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили идею введения устной части перед ОГЭ по истории
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.