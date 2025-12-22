Приставы намерены взыскать участок владельца известной сети ресторанов

Судебные приставы Рязанской области требуют обратить взыскание на крупный земельный участок, принадлежащий компании основателя сети ресторанов «Корчма Тараса Бульба» Юрия Белойвана, свидетельствуют судебные материалы, изученные РИА Новости. Иск подан к ООО «Ромашкино», владельцем которого являлся предприниматель.

Предметом спора выступает земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 1700 гектаров, расположенный в Рязанской области. Эта территория сопоставима по площади с восемью столичными Парками Горького. Кадастровая стоимость надела составляет около 119 млн рублей.

Рязанское подразделение службы судебных приставов в иске к ООО «Ромашкино», владельцем которого был создатель сети ресторанов «Корчма Тараса Бульба» Юрий Белойван, просит суд обратить взыскание на принадлежащий этой компании земельный участок сельхозназначения площадью более 1,7 тыс. гектаров, — указано в сообщении.

Исковое заявление от приставов поступило в суд еще в 2023 году, однако его рассмотрение неоднократно откладывалось. Следующие слушания назначены на январь 2026 года.

Финансовые проблемы Белойвана носят масштабный и затяжной характер. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал его банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Кроме того, в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о сокрытии активов для уклонения от налоговых платежей, по которому он заочно арестован и объявлен в розыск.

Ранее финансовый управляющий Белойвана обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть в конкурсную массу два автомобиля: Porsche Cayenne Turbo и Mercedes-Benz S500. По мнению управляющего, перед отъездом за границу должник мог просто оставить эти машины знакомым. Теперь закон требует изъять технику у нынешних владельцев вместе с документами и ключами для последующей продажи в счет долгов.