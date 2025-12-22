Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 06:03

Приставы намерены взыскать участок владельца известной сети ресторанов

РИАН: приставы взыщут 1,7 тыс. гектаров с создателя «Корчмы Тарас Бульба»

Юрий Белойван Юрий Белойван Фото: RF Investigative Committee via globallookpress.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Судебные приставы Рязанской области требуют обратить взыскание на крупный земельный участок, принадлежащий компании основателя сети ресторанов «Корчма Тараса Бульба» Юрия Белойвана, свидетельствуют судебные материалы, изученные РИА Новости. Иск подан к ООО «Ромашкино», владельцем которого являлся предприниматель.

Предметом спора выступает земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 1700 гектаров, расположенный в Рязанской области. Эта территория сопоставима по площади с восемью столичными Парками Горького. Кадастровая стоимость надела составляет около 119 млн рублей.

Рязанское подразделение службы судебных приставов в иске к ООО «Ромашкино», владельцем которого был создатель сети ресторанов «Корчма Тараса Бульба» Юрий Белойван, просит суд обратить взыскание на принадлежащий этой компании земельный участок сельхозназначения площадью более 1,7 тыс. гектаров, — указано в сообщении.

Исковое заявление от приставов поступило в суд еще в 2023 году, однако его рассмотрение неоднократно откладывалось. Следующие слушания назначены на январь 2026 года.

Финансовые проблемы Белойвана носят масштабный и затяжной характер. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал его банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Кроме того, в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о сокрытии активов для уклонения от налоговых платежей, по которому он заочно арестован и объявлен в розыск.

Ранее финансовый управляющий Белойвана обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть в конкурсную массу два автомобиля: Porsche Cayenne Turbo и Mercedes-Benz S500. По мнению управляющего, перед отъездом за границу должник мог просто оставить эти машины знакомым. Теперь закон требует изъять технику у нынешних владельцев вместе с документами и ключами для последующей продажи в счет долгов.

Рязанская область
приставы
изъятие
рестораны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уборщица получила условный срок за комментарий о павших бойцах СВО
Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Крупная птицефабрика прекратила отгрузки яиц по одной причине
Украинский солдат сдался в плен после разговора с братом-россиянином
НАТО готовится к строительству нового центра для поставок оружия Киеву
Биолог раскрыл, чем опасны еловые иголки для домашних животных
На Сахалине школьнику проломили голову ксилофоном
От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники
Израиль напугал США целью ракетных учений Ирана
Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ
Экономист ответил, что может убить кредитную историю
Риелтор спрогнозировал сроки выселения Долиной из квартиры
В МЧС пояснили, почему нельзя ставить елку у выхода из комнаты
Биолог раскрыл опасные последствия поедания снега или сосулек
Ветеринар рассказал, чем можно угостить питомца с новогоднего стола
Дмитриев намекнул, где состоятся следующие переговоры США и России
Приставы намерены взыскать участок владельца известной сети ресторанов
Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными
США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны
К чему снится злая собака: узнайте, что хочет сказать вам сон
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.