18 февраля 2026 в 20:54

Сотрудники морга хотели сложить сгоревших детей в пакеты маркетплейса

В морге под Рязанью предложили выдать сгоревших детей в пакетах маркетплейса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники морга в Рязанской области хотели сложить тела сгоревших детей в пакеты маркетплейса, рассказала родственница погибших в беседе с ИА «Регнум». Она также обвинила работника учреждения в том, что тот намекал на взятку.

Кошмар происходит. <...> К похоронам тела усопших предоставляли в санитарных пакетах. Когда дело дошло до деток, эти пакеты закончились, и сотрудники предложили детей положить в обычный пакет [маркетплейса], — рассказала женщина.

12 февраля в селе Желудево Шиловского района вспыхнул пожар, унесший жизни супругов, а также двух их маленьких детей шести лет. Сообщается, что трагический инцидент произошел на фоне прекращения подачи газа из-за неоплаты счетов. Хозяева прибегли к обогреву жилища с использованием газовых баллонов.

До этого в подмосковном Серпухове произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, еще 16 лишились крова. Всех пострадавших расселили в съемные квартиры. В одной из квартир заживо сгорели отец семейства и дедушка.

