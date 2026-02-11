Пожар в частном доме унес жизни двоих человек Два человека погибли при пожаре в частном доме в Серпухове

В подмосковном Серпухове произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, а еще 16 лишились крова, передает Telegram-канал Baza. Всех пострадавших уже расселили в съемные квартиры.

В одной из квартир заживо сгорели отец семейства и дедушка. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выразил готовность оказать помощь всем, кого коснулось горе.

Мы как одна большая семья. Чужой беды не бывает, никого не оставим в трудную минуту. Для нас важно не только обеспечить людей крышей над головой сейчас, но и дать им уверенность в завтрашнем дне, — сказал Кремлев.

Пострадавшим предоставляется медицинская и материальная помощь. Каждая семья получит новое постоянное место жительства. Дети, оставшиеся сиротами, будут обеспечены жильем и образовательными возможностями.

Ранее в Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья из трех человек, включая ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.