Названо число погибших при бомбардировке Израилем пригорода Бейрута Минздрав Ливана: шесть человек погибли при ударе Израиля по пригороду Бейрута

Минимум шесть человек погибли в результате налета ВВС Израиля на пригород столицы Ливана Арамун, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. Кроме того, не менее восьми человек были ранены во время израильской бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута.

При этом в ведомстве не исключили, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку спасатели расчищают завалы. По оценкам некоторых местных СМИ, погибли 300 человек. Израильские военные утверждают, что в результате атак были убиты командир ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хосейн Ахмед Исмаил.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанес новые удары по территории Израиля. По информации КСИР, военные атаковали здание Министерства обороны Израиля в квартале Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Западной Галилее.

До этого в Израиле зафиксировали ракетный обстрел северных и центральных районов страны с территории Ливана. Это первый подобный инцидент с ноября 2024 года, когда вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболла».