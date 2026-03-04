Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 08:00

Названо число погибших при бомбардировке Израилем пригорода Бейрута

Минздрав Ливана: шесть человек погибли при ударе Израиля по пригороду Бейрута

Работа спасателей Работа спасателей Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Минимум шесть человек погибли в результате налета ВВС Израиля на пригород столицы Ливана Арамун, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. Кроме того, не менее восьми человек были ранены во время израильской бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута.

При этом в ведомстве не исключили, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку спасатели расчищают завалы. По оценкам некоторых местных СМИ, погибли 300 человек. Израильские военные утверждают, что в результате атак были убиты командир ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хосейн Ахмед Исмаил.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанес новые удары по территории Израиля. По информации КСИР, военные атаковали здание Министерства обороны Израиля в квартале Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Западной Галилее.

До этого в Израиле зафиксировали ракетный обстрел северных и центральных районов страны с территории Ливана. Это первый подобный инцидент с ноября 2024 года, когда вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболла».

Израиль
Ливан
жертвы
удары
Бейрут
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол Ирана раскрыл, как США «подожгли» весь мир убийством Хаменеи
Названы возможные сроки открытия воздушного пространства Катара и Бахрейна
Россияне высказались о легализации онлайн-казино
Стало известно о начале боев за Григоровку под Запорожьем
Узбекистан принял меры после зверского изнасилования девочки
Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
Терапевт раскрыла, какую страшную болезнь провоцирует пиво у женщин
Названо число погибших при бомбардировке Израилем пригорода Бейрута
Роскачество определило лучшие розовые вина на рынке
Россиянам напомнили о штрафах за вонь из квартиры
Обновление Windows 11 удалило интернет с компьютеров
В Китае объявили о часе расплаты для Японии за санкции против России
Залп «Града» накрыл ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 4 марта
«По определению»: в РФ предположили, будут ли Москва и Вашингтон друзьями
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 марта: инфографика
ВСУ выпустили по России почти 30 беспилотников за ночь
Психолог рассказала, как избавиться от панических атак
Пленный ВСУ признался, что 1,5 года прятался в подвале как гражданский
В Госдуме обратились к российским олигархам с одним предложением
Звезда шоу «Смертельный улов» умер в море при загадочных обстоятельствах
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.