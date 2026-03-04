Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 08:48

Российские компании оказались под ударом из-за новой схемы мошенников

Депутат Немкин заявил об атаках мошенников под видом трудовой инспекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники придумали новую схему с проведением якобы трудовых инспекций, заявил ТАСС депутат Антон Немкин. По его словам, под угрозой оказались российские компании. Злоумышленники рассылают письма и уведомления от имени трудовых инспекций и других контрольно-надзорных органов. Основа этой тактики — психологическое давление на руководство и бухгалтерию.

Мы видим активное распространение мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники действуют от имени трудовой инспекции и других контрольно-надзорных органов. Российским компаниям направляются письма и уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости, — рассказал парламентарий.

Их запугивают якобы предстоящей внеплановой выездной проверкой и угрожают огромными штрафами. В посланиях содержится требование срочно предоставить кадровую документацию, штатные расписания и договоры с сотрудниками. Также получателям предлагают перейти по ссылке или связаться с инспектором.

В некоторых случаях аферисты требуют оплатить через QR-код некие госпошлины, сборы за рассмотрение материалов или даже предварительный административный штраф. Именно в момент такой оплаты происходит хищение денежных средств или компрометация банковских реквизитов организации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с начала 2025 года в России вступили в силу 11 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности. Количество правонарушений в этой сфере уже демонстрирует заметное снижение: по сравнению с 2024 годом их стало на 11,8% меньше.

