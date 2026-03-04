Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр Новый ГОСТ на маникюр и педикюр вступит в силу в апреле 2026 года

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для ногтевого сервиса, документ вступит в законную силу на территории России с 30 апреля 2026 года, сообщает ТАСС. Стандарт регламентирует общие требования к технологическим картам процессов в этой сфере и подробно описывает этапы выполнения процедур.

В нем представлены карты для широкого спектра услуг: маникюра, педикюра, ухода за кожей рук и ног, а также для укрепления и моделирования искусственных ногтей, нанесения декоративного покрытия и его снятия. Согласно тексту документа, на выполнение классического обрезного маникюра отводится от 45 до 60 минут. Продолжительность аппаратного маникюра составляет от 40 до 70 минут, а комбинированного и препаратного — от 40 до 60 минут.

Действие нового стандарта распространяется на все организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, оказывающих услуги ногтевого сервиса. Разработанные карты технологических процессов могут служить основой для создания технической документации и документов по стандартизации в данной области.

