Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 15:45

Педикюр и подология: находим принципиальные отличия

Педикюр и подология: находим принципиальные отличия Педикюр и подология: находим принципиальные отличия Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Четкий ответ на вопрос о различии между мастером педикюра и подологом заключается в следующем: педикюр — это косметическая эстетическая процедура, направленная на уход за кожей и ногтями стоп, в то время как подология представляет собой медицинское направление, занимающееся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний стоп. Основное различие — в цели: педикюр решает эстетические задачи, а подология — медицинские.

Суть эстетического педикюра

Классический педикюр, будь то обрезной, аппаратный или комбинированный, нацелен на создание ухоженного вида стоп. В его задачи входит обработка ногтевых пластин, придание им формы, удаление ороговевшей кожи (натоптышей, мозолей), смягчение и увлажнение покровов, а также нанесение декоративного лака. Эта процедура важна для поддержания гигиены и красоты, но она работает со здоровыми стопами. Мастер педикюра работает в сфере индустрии красоты и не имеет права ставить диагнозы или назначать лечение.

Сфера компетенции подологии

Подология — раздел медицины, находящийся на стыке дерматологии, ортопедии и эндокринологии. Подолог — это специалист с высшим медицинским образованием, который занимается патологиями стоп. В его компетенцию входят проблемы, с которыми мастер педикюра не работает: грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), вросший ноготь, трещины на пятках, диабетическая стопа, гиперкератоз, бородавки, деформации пальцев (молоткообразные пальцы) и ногтевых пластин. Подолог проводит диагностику, делает медицинский аппаратный педикюр, изготавливает ортезы для коррекции деформаций и подбирает терапию.

Совместная работа двух направлений

Важно понимать, что эти области не исключают, а дополняют друг друга. Грамотный мастер педикюра, заметив признаки заболевания (например, изменение цвета ногтя или болезненную мозоль), должен перенаправить клиента к подологу. В свою очередь, подолог, решив медицинскую проблему (например, вылечив вросший ноготь), может порекомендовать клиенту регулярно посещать мастера для поддерживающего гигиенического педикюра, чтобы предотвратить рецидив.

Таким образом, ключевое отличие заключается в подходе: педикюр — это уход и эстетика для здоровых стоп, а подология — диагностика и лечение уже существующих заболеваний. Обращение к подологу необходимо при любых болезненных состояниях или изменениях кожи и ногтей, в то время как педикюр является профилактической и косметической процедурой для поддержания здоровья и красоты ваших ног.

Ранее мы писали о том, как очистить микроволновку от жира: эффективные способы

педикюр
уход
ноги
медицина
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
В Йемене погиб начальник Генштаба вооруженных сил
«Я для них топчик»: Бабкина назвала своих самых преданных поклонников
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.