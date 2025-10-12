Эффективнее, быстрее, безопаснее и дешевле всего очистить микроволновку паром. Поставьте в печь пол-литровую миску воды, добавив в нее 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. лимонной кислоты или 3 ст. л. соды, и включите на полную мощность на 15 минут. Затем дайте постоять еще 5–10 минут, чтобы пар размягчил засохший жир, после чего удалите его губкой. Жесткие щетки и металлические мочалки использовать нельзя. Перед началом чистки микроволновую печь необходимо отключить от сети, достать стеклянный поддон и кольцо вращения.

Эффективные способы очистки

Очистка паром — базовый и безопасный метод. Поставьте в печь емкость с 400–500 мл воды и включите на полную мощность на 10–15 минут. После отключения дайте постоять еще 5–10 минут, чтобы пар размягчил засохший жир, и его будет легко удалить влажной губкой.

Лимон — отличное средство для удаления жира и запаха. Он не только очищает, но и оставляет приятный свежий аромат. В миску с 500 мл воды добавьте сок одного лимона или 1 ст. л. лимонной кислоты. Подержите раствор в работающей печи 5–10 минут на высокой мощности, а затем отмойте размягченные загрязнения.

Уксус для сложных загрязнений — проверенное средство от застарелого жира. Смешайте 2 столовые ложки 9%-ного уксуса с 500 мл воды и прогрейте в микроволновке 10–15 минут. Резкий запах быстро выветривается, а результат вас порадует.

Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сода и моющее средство — щадящие, но эффективные помощники. Раствор 2–3 столовых ложек соды, размешанной в воде, прогретый в течение 10 минут, справится со свежими пятнами. Небольшое количество моющего средства, вспененного на губке и прогретое всего 20–30 секунд, также поможет легко оттереть жир.

Как сохранить чистоту микроволновки

Чтобы реже прибегать к интенсивной чистке, следуйте простым рекомендациям: накрывайте еду специальным колпаком или крышкой во время подогрева, чтобы предотвратить разбрызгивание. Мойте внутренние стенки тряпкой, смоченной в воде, сразу после использования, не давая жиру засохнуть. Оставляйте дверцу приоткрытой после работы печи — это позволит избежать накопления неприятных запахов.

Регулярный и правильный уход за микроволновкой с использованием простых домашних средств — таких как лимон, уксус или сода — позволяет без труда поддерживать ее в идеальной чистоте, продлевает срок службы прибора и обеспечивает гигиеничное приготовление пищи.

