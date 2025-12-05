ТИЭФ'25
Спасение для старой сковороды: простой домашний метод, который возвращает утвари вид почти без усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда кажется, что въевшийся нагар уже не отмыть, и посуду проще выбросить. Но есть бюджетный способ, который всего за несколько минут снимает многолетний жир и возвращает сковороде аккуратный вид без химического запаха и долгих попыток тереть губкой.

Для очистки нужна емкость, кипяток и обычный порошок для прочистки труб. Насыпьте в посудину пару ложек средства и залейте крутым кипятком — начнется активное вспенивание. Сразу опустите сковороду наружной стороной вниз, а внутрь добавьте немного горячей воды.

Подержите 3–5 минут: раствор потемнеет, а нагар начнет отходить сам. Достаньте посуду в перчатках и ополосните под краном — налет уйдет почти без трения. Метод подходит только для чугуна, эмали и нержавейки, поэтому антипригарные покрытия лучше не рисковать. Такой способ помогает сэкономить и продлить жизнь любимой утвари.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
