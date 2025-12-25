«Хорошие идеи»: Зеленский переговорил с Уиткоффом и Кушнером Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. По его словам, разговор получился хорошим и продуктивным.

Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира <...>. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и обсужденные идеи будут полезны, — отметил он.

Зеленский не раскрыл содержания прозвучавших «идей», но добавил, что во время разговора присутствовали секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее стало известно, что предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной. Документ также предусматривает создание механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга. Президент Украины Владимир Зеленский представил его в ходе общения с украинскими журналистами.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в процессе по урегулированию конфликта на Украине произошел существенный прорыв. Так он прокомментировал итоги переговоров с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами.