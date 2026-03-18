«Морковка перед носом у осла». Украину унизили в ЕС: почему ее там не ждут

Украина получила полный список требований для вступления в ЕС, однако их выполнение еще не гарантирует ей скорого членства в объединении. Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка сообщил, что некоторые страны Европы считают: Украина сможет попасть в ЕС не ранее 2050 года. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, Киеву фактически дали вежливый отказ. Кто выступает против членства Украины и почему ее больше не хотят видеть в ЕС — в материале NEWS.ru.

Что должна сделать Украина для вступления в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что ЕС согласовал условия для евроинтеграции страны по трем последним переговорным кластерам.

«Речь идет о блоках: 3) „Конкурентоспособность и инклюзивное развитие“; 4) „Зеленая повестка дня и устойчивое соединение“; 5) „Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности“. Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории», — написала глава кабмина в Telegram-канале.

По словам Свириденко, полученный от Брюсселя документ уже направлен в Верховную раду для совместной работы с правительством над выполнением требований Евросоюза.

Ранее в Киеве допускали, что могут пойти на территориальные уступки в переговорах с Россией при условии, что Украина вступит в ЕС к 2027 году. Однако в Европе этот оптимизм не разделяют. По словам вице-премьера Тараса Качки, некоторые государства Евросоюза считают: стране нужно «настояться» еще 20 лет, прежде чем она станет полноценным участником объединения.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru назвал предполагаемые сроки вступления Украины в ЕС «грубым троллингом» со стороны Брюсселя.

Владимир Олейник

«Невозможно предугадать свое будущее через секунду, день или месяц, а тут речь о годах. Вероятно, и тот, кто хочет вступить, не доживет до этого срока, и тот, кто обещает, тоже с высокой долей вероятности потеряет свою должность. Помните старый мультфильм про мужика и медведя, про корешки и вершки? Вот эти обещания Евросоюза — типичная ботва. Даже не морковка, а именно ботва, потому что корешками там и не пахнет», — заметил экс-нардеп.

Какие у Украины шансы на вступление в ЕС

ЕС начал переговоры о вступлении Украины в Союз летом 2024 года, при этом статус кандидата она получила еще в 2022-м. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что процесс интеграции страны будет основан на ее заслугах и не предполагает «коротких путей».

Чтобы влиться в европространство, Киеву необходимо пройти 36 обязательных этапов, однако пока украинские власти не выполнили требования ни для одного из них. По словам Качки, на соблюдении этого принципа настаивают такие страны, как Германия, Польша, Италия и Венгрия. При этом украинское руководство считает это требование неприемлемым и предлагает задействовать механизм, применявшийся при вступлении Румынии и Болгарии. Он позволяет Еврокомиссии контролировать выполнение обязательств страной даже после вступления в ЕС и при необходимости ограничивать ту в правах.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru отметил, что Европа уже сейчас понимает: Украины не будет в ее рядах. Однако до недавнего времени Брюссель выдумывал все новые формулы, чтобы отсрочить неприятный вердикт для Киева.

«Украинская сторона делает вид, что не понимает намеков, и начала нагло требовать, чтобы ее приняли чуть ли не в следующем году. Более того, этот вопрос пытаются вписать в мирную сделку и поднимают его на официальном уровне», — заметил эксперт.

Верховная рада Украины

Обещания ЕС Корнилов сравнил с морковкой, которую держат перед носом у осла, чтобы заставлять его идти. Однако теперь терпению Евросоюза пришел конец.

«Раньше Европа отделывалась схемами вроде „ЕС-лайт“, ассоциациями и соглашениями. Но когда Киев стал поджимать с конкретными сроками, в Брюсселе вынуждены были говорить откровеннее: „Не ждите в ближайшие годы и даже десятилетия“. Однако и категорично отказать они не могут — точно так же, как в случае с Турцией, которая десятилетиями висит в статусе кандидата. Украине, по сути, уготована та же участь», — уверен политолог.

Почему Украину не хотят видеть в ЕС

В Европе действительно все громче звучат голоса противников вступления Украины в Евросоюз. Так, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что при таком сценарии Франции грозит «окончательная гибель», и призвал к выходу республики из сообщества. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем аккаунте в соцсетях выразил мнение, что Брюссель ставит интересы Киева выше общеевропейских.

По словам Олейника, многие политики в ЕС прекрасно понимают, какими проблемами обернется сближение Союза с Украиной.

«Они говорят: „Если мы сейчас в таком виде примем Украину, Евросоюз накроется медным тазом“. И это правда. Представьте: миллионы людей, которые воевали, начнут беспрепятственно перемещаться по Европе; немереное количество оружия; коррупция, которая на Украине зашкаливает. Это же полный развал ЕС», — уверен он.

По мнению бывшего нардепа, прием Украины в Евросоюз — затея совершенно не выгодная и вызывает вопросы не только у политиков, но и у обычных граждан.

Акция протеста французских фермеров, Париж, 8 января 2026 года

«Чем Украина привлекательна? Сельским хозяйством. Поэтому в Европе свои фермеры бунтуют, они не хотят конкурентов. Украина — номер один по аграрному потенциалу. Ее принятие убьет фермеров Польши, Франции, Германии. Поэтому там уже идут серьезные протесты. Украина больше ничем не интересна Европе, кроме одного — использовать ее ресурс против России», — добавил собеседник.

При этом, хотя у Киева еще есть сторонники в Европе, надеяться на благосклонность Брюсселя ему вряд ли стоит, уверен эксперт. И последние сигналы и решения Брюсселя — тому подтверждение.

«Отправка по-европейски вежливая, но очень длинная — после дождичка в четверг. Европа сегодня говорит: „Ребята, не мечтайте“. Это не просто отказ, а пинок в очень долгий путь», — резюмировал Олейник.

