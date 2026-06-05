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05 июня 2026 в 12:30

В Кремле объяснили преимущества ЕАЭС для Армении

Песков: членство в ЕАЭС для Армении выгоднее евроинтеграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Членство в Евразийском экономическом союзе дает Армении больше выгод по сравнению с евроинтеграцией, поскольку в рамках ЕАЭС республика развивается быстрее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Представитель Кремля подчеркнул, что окончательное решение о выборе пути должен принимать армянский народ.

Мы убеждены в том, что если класть на чаши весов евроориентацию или ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает. Это выгоднее для армян. Это выгоднее, они больше зарабатывают денег на ЕАЭС, у них лучшее будущее с ЕАЭС, они быстрее развиваются с ЕАЭС. С Европой такого не будет, — сказал Песков.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что для РФ хорошо то, что хорошо для армян, и указал на многочисленную армянскую диаспору внутри страны.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что правительство Армении идет по пути разрыва отношений с Россией, приняв закон о начале вступления в Евросоюз. По его словам, это решение должно сформировать в стране образ ЕС как светлого будущего, в то время как связи с Евразийским союзом, поддерживавшие страну, уходят в прошлое.

Власть
Дмитрий Песков
Армения
ЕАЭС
Евроинтеграция
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