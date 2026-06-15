«Небольшой спор»: Трамп указал на особенность открытия Ормузского пролива

Судоходство в Ормузском проливе не будет облагаться платой, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. По его словам, которые передает YouTube-канал Белого дома, на эту тему у Тегерана и Вашингтона возник небольшой спор.

Это без сбора платы. У нас на этот счет был небольшой спор. Это без сбора платы. <...> Думаю, это (судоходство в проливе. — NEWS.ru) будет открыто. И, думаю, это будет свободное плавание, — отметил Трамп.

Президент США также признал, что Соединенные Штаты готовы принять военную поддержку от европейских союзников. Речь идет о кораблях, которые партнеры могли бы направить в Ормузский пролив на случай непредвиденных инцидентов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты снимут санкции с Ирана, но при выполнении определенных условий. Он сообщил, что Тегеран должен будет «делать то, чего от него ждут».

До этого американский лидер объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу.