Трамп пообещал снять санкции с Ирана при одном условии Трамп: для снятия санкций Иран должен делать то, чего от него ждут

Американский президент Дональд Трамп на встрече c лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Штаты снимут санкции с Ирана, но при выполнении условий. По его словам, которые приводит РИА Новости, Тегеран должен будет «делать то, что от него ждут».

Все сводится к поведению. Если они делают то, что ожидается, это начнет работать, — сказал глава Белого дома.

До этого американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США вряд ли подпишут мирный договор на условиях Ирана. По его словам, сейчас обе стороны конфликта пытаются остановить активные боевые действия. Блохин подчеркнул, что текущие договоренности направлены на создание условий для будущих переговоров, которые пока не начались.