Евросоюзу предрекли «окончательную гибель» после вступления Украины Филиппо: вступление Украины в Евросоюз приведет к его гибели

Если Украина вступит в Евросоюз, это приведет к гибели ЕС, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х. Он также призвал Париж выйти из Европейского Союза, пока к нему не присоединился Киев.

Тем временем эти сумасброды на полной скорости пытаются втянуть Украину в ЕС, что станет для нас окончательной гибелью! — подчеркнул Филиппо.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев получил от Европейского союза условия для вступления в организацию по последним трем переговорным направлениям. Она отметила, что теперь у страны есть полный список требований, которые нужно выполнить для получения членства в ЕС.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на Марше мира в Будапеште, заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, пока Виктор Орбан остается премьер-министром страны. Министр подчеркнул, что его позиция по данному вопросу остается неизменной, несмотря на давление со стороны ЕС, Германии и Украины.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта ранее выразил свое недовольство в связи с угрозами, которые президент Украины Владимир Зеленский направил в адрес Орбана. Он также подчеркнул, что в Евросоюзе не допускается неуважительное отношение к лидерам государств-членов.