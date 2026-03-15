Венгрия поставила Украине жесткие условия по одному вопросу Сийярто: пока Орбан является премьером, Украина не вступит в Евросоюз

Украина не сможет вступить в Евросоюз, пока Виктор Орбан занимает пост премьер-министра Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая перед участниками Марша мира в Будапеште. Министр подчеркнул, что позиция по этим вопросам остается неизменной, несмотря на давление со стороны Брюсселя, Берлина и Киева, передает Magyar Nemzet.

Пока Виктор Орбан является премьер-министром, венгерские деньги не отправят на Украину, и Украина никогда, никогда не вступит в Евросоюз, — сказал Сийярто.

В воскресенье, 15 марта, в Будапеште стартовал многотысячный Марш мира. Шествие организовано в знак поддержки курса венгерского кабинета министров, который продолжает отклонять запросы о предоставлении военной помощи Киеву, игнорируя попытки давления со стороны президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Орбан подчеркивал, что Украина не сможет запугать Венгрию и добиться от нее уступок с помощью давления. По его словам, Будапешт не поддастся на шантаж и будет отстаивать собственные интересы.