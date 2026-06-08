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08 июня 2026 в 13:01

ЕС впервые «наказал» Иран за угрозу судоходству в Ормузе

Каллас: ЕС впервые ввел санкции против Ирана за угрозу свободе судоходства

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Евросоюз впервые ввел санкции против физических лиц и организаций Ирана, связанных с перекрытием Ормузского пролива, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, действия Тегерана по перекрытию пролива неприемлемы.

Страны ЕС утвердили санкции против иранских физических лиц и компаний, причастных к перекрытию Ормузского пролива. Таким образом, ЕС впервые применил режим санкций, ограничивающих свободу судоходства, и будет применять его впредь, — подчеркнула Каллас.

Комментируя обмен ударами между Ираном и Израилем, она уточнила, что возобновление полномасштабной войны на Ближнем Востоке будет иметь «колоссальные последствия». В связи с этим все стороны должны вернуться за стол переговоров, резюмировала Каллас.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал стороны ближневосточного конфликта — Израиль и Иран — остановить очередной виток вооруженного противостояния. По его словам, Тель-Авив и Тегеран должны незамедлительно прекратить взаимные удары.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала аэропорт в иранском Ширазе. По информации источников, системы противовоздушной обороны сработали к западу от Тегерана.

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