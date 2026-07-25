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25 июля 2026 в 14:03

На Украине вооруженный мужчина открыл огонь по силовикам

В Закарпатье задержали 47-летнего мужчину с боевым пистолетом после стрельбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники полиции задержали в районе Ужгорода Закарпатской области 47-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе по правоохранителям, сообщили в пресс-службе МВД Украины. Инцидент произошел в пятницу, 24 июля. По данным ведомства, задержанный является местным жителем, при нем обнаружили боевой пистолет и боеприпасы.

В Закарпатской области полицейские задержали вооруженного мужчину, который во время спецоперации открыл огонь в сторону правоохранителей, — отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что оружие мужчина мог похитить накануне, 23 июля. При этом ранее украинец неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Обстоятельства произошедшего и мотивы стрельбы выясняются.

Ранее стало известно, что на окраине Еревана произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. По данным полиции, около 21:00 по местному времени (20:00 мск) поступило сообщение о стрельбе на улице Мурацана. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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