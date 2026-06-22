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22 июня 2026 в 18:48

Украинский чиновник своровал $13 тысяч, выделенные на протезы

Чиновник украинского фонда соцзащиты присвоил $13 тысяч, выделенные на протезы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава регионального отделения фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в Закарпатской области на западе Украины вместе с сообщницей похитил бюджетные средства, выделенные на изготовление протезов для военных и гражданских лиц, сообщает офис украинского генерального прокурора в Telegram-канале. По версии следствия, подозреваемым удалось завладеть $13 тыс. (937 тыс. рублей).

О подозрении сообщено исполняющему обязанности руководителя областного отделения фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и его соучастнице, — говорится в публикации.

Следствие считает, что подозреваемые организовали схему с выплатами за протезы и ортопедические изделия за счет бюджета. По предварительным данным, не менее семи человек подписали документы о якобы получении помощи. На основании этих актов проходили бюджетные выплаты поставщикам, которые затем распределялись между участниками схемы. В результате пострадавшие остались без положенных им протезов и реабилитационной помощи.

Ранее председатель Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко задекларировал $653 тыс. (около 49 млн рублей) наличными в 2024 году. Чиновник сообщил Национальному агентству по предотвращению коррупции, что нашел крупную сумму в гараже давно умершей бабушки.

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Украина
Закарпатская область
протезы
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