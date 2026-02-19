Зимняя Олимпиада — 2026
Украинский чиновник утверждает, что получил сотни тысяч долларов от бабушки

Украинский чиновник Субботенко заявил, что нашел $653 тыс. в гараже бабушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко задекларировал $653 тыс. (около 49 млн рублей) наличными в 2024 году, сообщает издание 368.media. По его информации, чиновник сообщил Национальному агентству по предотвращению коррупции, что нашел крупную сумму в гараже давно умершей бабушки.

Уточняется, что сам гараж находится на территории дачи, которую Субботенко получил в наследство. Его родственница ушла из жизни в 2020 году.

Украинский чиновник утверждает, что его бабушка и дедушка сами заработали данную сумму. По словам Субботенко, у них якобы были деловые связи за границей. При этом официально бабушка работала в государственной сфере и не была предпринимателем.

Ранее суд в Киеве оставил под стражей бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Экс-чиновника задержали на границе при попытке покинуть страну. Жалобу защиты на задержание удовлетворили лишь частично. Сам Галущенко останется в СИЗО до избрания меры пресечения. Обвинение настаивает на содержании под стражей.

