Украинский чиновник утверждает, что получил сотни тысяч долларов от бабушки

Председатель Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко задекларировал $653 тыс. (около 49 млн рублей) наличными в 2024 году, сообщает издание 368.media. По его информации, чиновник сообщил Национальному агентству по предотвращению коррупции, что нашел крупную сумму в гараже давно умершей бабушки.

Уточняется, что сам гараж находится на территории дачи, которую Субботенко получил в наследство. Его родственница ушла из жизни в 2020 году.

Украинский чиновник утверждает, что его бабушка и дедушка сами заработали данную сумму. По словам Субботенко, у них якобы были деловые связи за границей. При этом официально бабушка работала в государственной сфере и не была предпринимателем.

