12 марта 2026 в 12:25

В российском регионе предприниматели массово продают бизнес

В Тюмени выставили на продажу 755 бизнесов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Тюмени за 2025 год выставили на продажу 755 готовых бизнесов, передает URA.RU со ссылкой на аналитиков. Лидируют сферы торговли — 260 предложений и общепита — 145.

Также активно продают бизнес, связанный с красотой и здоровьем. Найти можно среди объявлений детские сады и гостиницы. Кроме того, в первой половине 2025 года предложение готового бизнеса для продажи увеличилось в Тюмени на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года — на рынке появилось 349 новых объектов. Рост количества предложений готового бизнеса является общероссийским трендом.

Ранее появилась информация, что российские предприниматели начали массово сокращать расходы на маркетинг. Развитие новых направлений заморожено: бизнес сосредоточился на поддержке текущих каналов и оптимизации, а не на запуске амбициозных проектов.

До этого руководитель международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова рассказала, что услуги по техническому обслуживанию автомобилей в России вырастут в цене за год на 25%. По ее словам, водителей ожидает повышение стоимости в три этапа. Основными причинами удорожания Овчинникова считает увеличение налоговой и административной нагрузки на бизнес.

