Названа возможная причина проблем у авиарейса из Тюмени Mash: рейс из Тюмени в Нячанг подал сигнал тревоги из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, предварительно подал сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем, передает Telegram-канал Mash. Экипаж запросил экстренную посадку над территорией Мьянмы.

Воздушное судно Boeing 767-300 находилось в воздухе уже более шести часов, когда на подлете к городу Янгон пилоты активировали международный код экстренной ситуации — 7700. Уже известно, что борт успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Сообщается, что на борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, этот самолет уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя. В прошлый раз инцидент произошел на рейсе из Екатеринбурга в Таиланд.

Ранее летевший из Екатеринбурга на Пхукет самолет подал сигнал тревоги из-за технической неисправности. Борт с более чем 300 пассажирами успешно приземлился в аэропорту назначения.