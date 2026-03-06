Сильный пожар вспыхнул в школе Тюмени Один человек пострадал из-за сильного пожара в тюменской школе

Сильный пожар вспыхнул в одной из школ Тюмени, сообщил Telegram-канал SHOT. В результате возгорания пострадал один человек. Причиной ЧП мог стать неисправный принтер.

Школьников оперативно эвакуировали из здания. Позднее спасатели потушили пожар, а пострадавшего доставили в больницу.

Ранее взрыв бензовоза произошел на газовой заправке в подмосковном Барыбино. По словам очевидцев, на месте работали несколько пожарных расчетов. Также, по информации источника, местные жители видели машины скорой помощи.

До этого в торговом центре в дагестанском Кизляре возник мощный пожар. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в магазине одежды на втором этаже.

2 марта в Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой. Огонь распространился на территории площадью 1000 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники. Пожарным удалось полностью потушить возгорание и спасти 15 экземпляров техники.