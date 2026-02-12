Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку

В начале «десятых» в Тюменской области рецидивист согласился убить невестку своей знакомой за подержанный автомобиль. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Злая свекровь

С 2007 по 2012 год Марина и ее гражданский супруг Михаил проживали в Тюмени в квартире матери мужчины на улице Ватутина. В этот период у пары родился сын.

Как рассказывает «Радио 1», отношения осложнились постоянным вмешательством свекрови в отношения молодой пары: та критиковала невестку, в том числе грубо оспаривала ее методы воспитания. Конфликты привели к тому, что пара решила развестись.

Осенью 2012 года Марина переехала с шестилетним ребенком в поселок Голышманово, а после этого через суд ограничила общение сына с отцом и бабушкой. Свекровь, убежденная, что невестка неправильно воспитывает внука, требовала передать мальчика ей.

В ходе ссор женщина угрожала Марине и фатальным исходом. Так, однажды она обронила фразу «Костями ляжешь» в адрес бывшей невестки.

Дешевый киллер

48-летняя свекровь, работавшая завхозом в медорганизации, решила устранить невестку. Она наняла ранее судимого мужчину, пообещав в качестве оплаты автомобиль сына ВАЗ-2114 и 30 тысяч рублей на покупку оружия.

3 апреля 2013 года исполнитель приобрел самозарядный пистолет с глушителем. За неделю до преступления он приехал в Голышманово, осмотрел подъезд и квартиру и спланировал пути отхода.

12 апреля свекровь вместе с сыном приехала в поселок, чтобы забрать внука на выходные, и подала исполнителю сигнал. Тот занял позицию на третьем этаже подъезда и выстрелил Марине в голову, когда она открыла дверь.

26-летняя женщина скончалась на месте. Позже преступник разбросал вещи в квартире, имитируя ограбление, надел перчатки и уехал в Тюмень. Вечером тело обнаружил новый супруг погибшей. Он же вызвал полицию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ребенок остался без мамы

Следователи изучили записи камер, где был зафиксирован мужчина с закрытым шарфом лицом, а также опросили окружение погибшей. Все указывали на затяжной конфликт со свекровью.

Ключевым доказательством стала СМС-переписка, подтвердившая роль заказчицы. Исполнитель был задержан за пределами Тюмени спустя сутки после начала розыска и признался в содеянном.

Суд признал виновными 48-летнюю женщину-организатора и 27-летнего исполнителя. Киллер получил 14 лет лишения свободы, заказчица — 11 лет. Следствие отметило, что наказание могло быть строже, если бы вознаграждение было выплачено полностью. Ребенок остался без матери и был передан на воспитание бабушке по материнской линии.

