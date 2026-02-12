Мальчик водил домой педофила: как наказали растлителя из Roblox

Живший с мамой 37-летний педофил отправился в колонию на 15 лет. Свою жертву он нашел в игре Roblox. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Интернет-друг

История разворачивалась поздним летом 2024 года в Екатеринбурге. 12-летний мальчик Илья (имя изменено) много времени проводил в онлайн-игре Roblox.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи могут создавать свои игры по своим правилам. Создатели игры заявляли, что в нее регулярно заходят около 2 млн россиян. Преимущественно дети, но за аватарами участников игры никогда не известно, кто владеет аккаунтом.

Так Илья познакомился с одним из пользователей платформы. Он думал, что общается со сверстником. Когда интернет-друг предложил перекочевать в мессенджер Telegram, подросток не заподозрил ничего странного.

Думал, что будут играть

В Telegram у собеседника тоже не было ни фотографии, ни информации о возрасте, поэтому общение продолжилось. В какой-то момент новый друг предложил ребенку встретиться офлайн.

Мальчик согласился, но до последнего не знал, что на прогулку с ним придет не подросток. Встреча была назначена у торгового центра. Илья удивился, когда у входа ТЦ его встретил довольно взрослый мужчина — 37-летний Александр, но прогулку отменять не стал.

Вместе они пошли на фудкорт, где мужчина купил еды для мальчика. Илья оказался доверчивым и продолжил общаться с Александром.

Ребенок рассказал злоумышленнику, где живет, о своих родителях, об их работе. Так преступник выяснил, в какое время мальчик остается дома один. Александр предложил поехать к Илье в гости, пока родителей нет. Подросток не увидел ничего криминального в этом — подумал, что они с взрослым другом будут играть.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Изнасиловал и заплатил

Уже в квартире мужчина напал на школьника и надругался над ним. Илья из-за испуга даже не смог сопротивляться. После пережитого подросток не решился рассказать о произошедшем родителям.

Педофил же начал задабривать ребенка деньгами. На карту Ильи периодически приходили суммы в размере от 2 до 5 тыс. рублей. При этом мужчина продолжал ходить к мальчику в гости и насиловать его.

Подозрительные переводы

Тайное стало явным, когда мать Ильи заметила подозрительные переводы на банковский счет сына. Подросток не сразу смог объяснить происхождение денег, но в итоге поделился с мамой, что на протяжении долгого времени его насилует мужчина.

Тут же у родителей на руках оказалась переписка мальчика с педофилом. Позже все эти материалы были приобщены к делу как доказательства. В том числе в чате были фотографии полового органа обидчика, которые тот скидывал несовершеннолетнему.

Вину не признал

Александра задержали в квартире, где он жил с пожилой матерью. Старший следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Элиза Надырбаева рассказала E1.RU, что ранее мужчина не привлекался к ответственности по уголовным статьям.

Преступника судили по двум статьям: насильственные действия сексуального характера, а также изготовление и оборот порнографических материалов. На суде фигурант настаивал, что просто общался с мальчиком, поскольку они нашли общий язык. Но доказательства указывали на преступные действия.

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить пострадавшей стороне 450 тыс. рублей.

