Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования

В Костроме под суд пойдет местный житель, которому не дали совершить очередное преступление против половой неприкосновенности ребенка. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Взял за руку и попытался увести

Осенью минувшего года мужчина попытался увести за собой мальчика. В планах педофила было надругаться над ребенком, но этому помешал бдительный подросток. Он не дал злоумышленнику увести за собой мальчика.

«По версии следствия, днем 18 сентября 2025 года возле одного из домов на улице Мичуринцев в городе Костроме обвиняемый подошел к незнакомому малолетнему мальчику и, взяв его за руку, попытался увести с целью дальнейшего совершения в отношении него противоправных действий. Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам ввиду пресечения его действий школьником, который стал очевидцем произошедшего», — рассказали в Следственном комитете.

Отогнал камнем

СМИ писали, что защитником ребенка оказался совсем юный подросток — семиклассник Денис. С журналистами разговаривала мама школьника.

«Денис подошел к мужчине и спросил, чего тот хочет от детей. В ответ услышал грубость — незнакомец сказал, что „сам разберется со своим сыном“. Тогда Денис уточнил у мальчика, действительно ли это его отец», — рассказала мама участника инцидента.

Когда мальчик покачал головой, Денис увидел в руках мужчины что-то, похожее на нож, поднял камень с земли, замахнулся им и потребовал, чтобы мужчина отпустил детей. После этого Денис потребовал от детей идти домой, бросил камень в незнакомца и убежал сам, пока нападавший выкрикивал угрозы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецидивист

Уже позже выяснилось, что злоумышленник — рецидивист и ранее он уже отсидел 15 лет по педофильской статье.

После освобождения 52-летнего растлителя направили под наблюдение психиатра, но, видимо, медики не смогли подобрать для преступника терапию, которая подавляла бы его криминальные интенции.

Костромича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: «Покушение на похищение», «Покушение на совершение действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста», а также «Злостное нарушение ограничений свободы».

«Достоверно зная об установленных в отношении него ограничениях, обвиняемый в сентябре — октябре 2025 года умышленно допустил неоднократные нарушения установленных ограничений и возложенных обязанностей. По ходатайству органов следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, установлено отягчающее его вину обстоятельство — рецидив преступлений», — заключили в СКР.

